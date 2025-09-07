Así se cuenta el voto en blanco en las elecciones provinciales 2025

Las votaciones en la provincia de Buenos Aires ya están en marcha en todo el territorio este domingo 7 de septiembre, por lo que los bonaerenses tienen las urnas habilitadas para emitir su voto. Este año, la ciudadanía debe usar boletas únicas de papel dividida en dos cuerpos para elegir a los candidatos y algunos de ellos pueden emitir el voto en blanco, en caso de que no se decidan por ningún candidato.

En este contexto, cabe destacar que el voto en blanco es considerado un voto válido, dado que determina la decisión del elector de abstenerse de elegir entre las opciones disponibles, manifestando su disconformidad con las propuestas de los partidos políticos. Se diferencia del voto nulo o impugnado, porque no implica un error en el procedimiento ni invalida la intención del votante.

Qué tipos de votos existen en las elecciones 2025

Voto válido : se emite a través de boleta oficializada de una misma agrupación (o lista ) para todas las categorías de cargos . Para cada categoría de cargos a elegir , se colocan boletas oficializadas de diferentes agrupaciones (o listas ).

Voto en blanco : se da si el sobre se encuentra vacío, no tiene imágenes , textos ni objetos extraños . El sobre viene con una boleta oficializada , pero le falta el cuerpo correspondiente a una categoría .

Voto nulo : se emite mediante boleta no oficializada , por ejemplo, boletas de elecciones anteriores y/o de otros distritos . En el sobre , junto con la boleta , se hallan incluidos objetos extraños , tales como monedas , estampitas , etcétera.

Voto recurrido: es aquel sobre el que existe una duda respecto a su validez, ya sea por irregularidades en la emisión del voto o en la identidad del votante. Estos votos son analizados posteriormente durante el escrutinio definitivo por la Justicia Electoral.

Cómo son las boletas de papel

El diseño aprobado por la Cámara Nacional Electoral (CNE) presenta a los partidos políticos en columnas (de manera vertical) y a los cargos en filas (en forma horizontal).

Cada categoría electoral contará con una casilla en blanco para que el votante tilde la opción de su preferencia.

Los candidatos a senadores nacionales estarán identificados con nombre, apellido y fotografía en color. En el caso de la lista de diputados nacionales, deberán figurar al menos los cinco primeros nombres de la nómina.

Cabe señalar que habrá dos modelos de boleta, según la jurisdicción: uno incluirá senadores y diputados (en las provincias que eligen banca en la Cámara Alta) y otro solo para diputados nacionales.

