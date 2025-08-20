Elecciones legislativas 2025: ¿Qué cargos se eligen en la provincia de Buenos Aires el 7 de septiembre?

Los ciudadanos de la provincia de Buenos Aires concurrirán a las urnas el próximo domingo 7 de septiembre en el marco de las elecciones legislativas 2025, a través de las que se elegirán 23 senadores titulares distritales y 46 diputados regionales, que llegarán al final del corriente año con su mandato cumplido y deberán revalidar sus bancas en la Legislatura local.

En los comicios provinciales los electores bonaerenses votarán a 35 diputados nacionales distritales, cuarenta y seis diputados y veintitrés en el Senado. Además, se decidirá el futuro de los próximos concejales (1.097) y consejeros escolares (401) en los 135 municipios.

Elecciones en Provincia de Buenos Aires: cuánto es la multa por no ir a votar

La renovación del poder legislativo se ajusta a la Ley N.º 5.109 y al régimen previsto por la Constitución provincial, subrayando el rol de la legislatura en el diseño de políticas y control del Ejecutivo bonaerense.

Elecciones legislativas 2025: provincia de Buenos Aires

La autoridad electoral recomienda a la ciudadanía verificar previamente el lugar y la mesa de votación en el padrón definitivo, para evitar contratiempos durante la jornada. El sufragio constituye un derecho y una obligación conforme indica la Ley provincial Electoral.

Un total de 14.376.592 personas, entre bonaerenses y extranjeros que residen en el territorio distrital , estarán habilitados para votar el próximo 7 de septiembre y se distribuirán en 38.788 mesas, de acuerdo al padrón definitivo de electores aprobado por la Junta Electoral provincial.

Elecciones en provincia de Buenos Aires: qué se vota y cómo están divididas las secciones electorales | Perfil

¿Qué tipo de boleta se implementará en las elecciones legislativas 2025 en la provincia de Buenos Aires?

En las elecciones legislativas 2025 en la provincia de Buenos Aires se implementará el sistema de la denominada “boleta sábana” o boleta partidaria para las elecciones de los candidatos que competirán a nivel local este 7 de septiembre.

En tanto que, el 26 de octubre cuando se celebren las elecciones legislativas a nivel nacional se utilizará la Boleta Única de Papel (BUP).

Dónde voto en las Elecciones Legislativas en provincia de Buenos Aires

Elecciones legislativas 2025 en la provincia de Buenos Aires

El juez federal con competencia electoral en la provincia de Buenos Aires, Alejo Ramos Padilla, confirmó que se adhirieron 500 nuevos establecimientos como centros de votación de cara a las elecciones legislativas 2025 del próximo 7 de septiembre.

La medida se tomó luego de realizar un relevamiento tras los comicios celebrados en 2023.

Cuánto cobrarán las autoridades de mesa en las elecciones de la provincia de Buenos Aires 2025 | Perfil

Elecciones legislativas 2025: cuáles son las ocho secciones de la provincia de Buenos Aires

El mapa electoral de Buenos Aires está dividido en ocho secciones: en cuatro se eligen diputados (Segunda, Tercera, Sexta y Octava), mientras que en las restantes cuatro (Primera, Cuarta, Quinta y Séptima) se eligen senadores.

Este sistema rotativo implica que cada dos años se renueva la mitad de los legisladores, alternando entre diputados y senadores.

