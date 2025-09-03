Elecciones Buenos Aires 2025: la Provincia definió cuánto cobrarán los policías que trabajen el 7 de septiembre

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires definió la suma de dinero extra que cobrarán los efectivos de la Policía que sean afectados al cumplimiento de su labor en el marco de las elecciones en Buenos Aires 2025 del próximo 7 de septiembre. A través del decreto 2197/25 publicado este miércoles en el Boletín Oficial, se fijó un total de 75 mil pesos.

Según señala la resolución, las tareas de los efectivos policiales estarán vinculadas a la custodia de locales de votación, la vigilancia de sedes destinadas al procesamiento de datos y al escrutinio, la custodia de urnas y documentación electoral y el acompañamiento de los desplazamientos logísticos vinculados a los comicios.

La gobernación bonaerense estableció la “asignación en concepto de viático electoral diario destinada al personal policial del Ministerio de Seguridad”. Además, detalla que dicho ministerio deberá "subordinar el personal y material necesario, desde el comienzo de la actividad preelectoral y hasta la finalización del escrutinio definitivo”.

Elecciones en Buenos Aires 2025

El decreto oficializado durante la jornada de este 3 de septiembre lleva las firmas del ministro de Seguridad, Javier Alonso, el ministro de Economía, Pablo López, el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, y el gobernador Axel Kicillof.

Cuántos efectivos de la Policía bonaerense se destinarán a las elecciones legislativas en Buenos Aires

En total, más de 28 mil policías prestarán servicio durante el sábado 6 y domingo 7 de septiembre mientras se desarrollen las elecciones en Buenos Aires 2025.

El Comando Electoral tendrá a su cargo la seguridad integral del acto comicial: desde la vigilancia en los establecimientos de votación, hasta la custodia de urnas, documentación y despliegues logísticos. La medida busca garantizar un desarrollo ordenado de la jornada democrática en todo el territorio bonaerense.

Escrutinio

El operativo incluirá también a unos 6 mil efectivos de fuerzas federales, alcanzando un total de 34.778 policías. La inversión total por parte del Gobierno provincial superará los $2.150 millones.

