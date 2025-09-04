Este miércoles La Libertad Avanza realizó su acto de cierre de campaña en la localidad de Moreno. Con el antecedente del ataque a Javier Milei durante la caravana en Lomas de Zamora, tanto desde el Gobierno nacional como desde el bonaerense, anticipaban enfrentamientos entre militantes oficialistas y opositores. Finalizado el acto, Axel Kicillof brindó una entrevista en la que se burló de la escasa convocatoria del partido libertario, que recurrió a su figura más importante, Javier Milei, para traccionar asistentes. “Podían haberlo hecho en un gimnasio”, lanzó el gobernador bonaerense.

"Armaron un acto para 20 mil personas y estuvieron muy lejos de eso. Hubo que invertir en el operativo de seguridad desde Nación y Provincia porque decidieron hacerlo en un lugar que, dada la concurrencia, no había ninguna necesidad de armar toda esta parafernalia por algo tan pequeño", señaló el mandatario provincial a C5N.

Kicillof analizó el protagonismo de la secretaria General de Presidencia, Karina Milei, durante la jornada, en medio de la polémica generada por los audios que comprometen a Diego Spagnuolo en supuestas solicitudes de coimas dentro de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

"Se abrazó con Karina, no está registrando el golpe que viene produciendo lo que se conoció de los audios, de Spagnuolo... El Gobierno no está registrando el golpe que viene produciendo después de vetar la ley de discapacitados. Spagnuolo era íntimo de Milei e iba a la Casa de Gobierno. Es un golpazo para el Gobierno, que nos trata de distraer con la mordaza a los periodistas. No tiene límites. Lo acusan de algo y persiguen a los que los acusan. No responden nunca", afirmó.

Axel Kicillof habló sobre La Librtad Avanza: "Es un mamarracho"

Con sorna, Kicillof ridiculizó además la escenografía y la liturgia libertaria del evento. "Es un mamarracho, una caricatura. Impostar la voz. Toda esa liturgia tenía que ver con venir de afuera de la política, pero ahora nos enteramos que hay cinco Menem conformando el gobierno provincial. Era de los Menem al final. Parecía que se lo votaba a Milei y el jefe era Karina. Y ahora Karina jefa de una banda”, disparó.

Lo cierto es que, con un imponente operativo de seguridad de por medio, el evento proselitista transcurrió con algunas riñas menores. El hecho más grave fue el ataque con una botella al periodista Cristian Mercatante, del canal América TV.

Horas antes del encuentro político, Axel Kicillof, había comunicado que hacía “responsable a Javier Milei por cualquier hecho de violencia”.

El mandatario recordó también episodios de violencia registrados en anteriores presentaciones libertarias. "Tuvieron problemas con la seguridad en Corrientes y Lomas de Zamora. También en Junín, donde no gobierna el kirchnerismo. Muy insuficiente. Una provocación lo que fueron a hacer. Y con un dispositivo que evidentemente hoy venía por el lado de la provocación porque no fue nada multitudinario", sostuvo.

Previo al acto se produjeron choques menores y discusiones entre simpatizantes libertarios y militantes kirchneristas, pero tras el discurso del Presidente, en medio de la desconcentración, estallaron diversos enfrentamientos que incluyeron piedrazos, botellazos, corridas y hasta golpes de puño entre ambos grupos, con heridos y detenidos.

Kicillof asoció la táctica de Milei con una "sobreactuación permanente". "Hace poco denunciaron espías rusos dentro de la Casa Rosada y luego Milei dice que el kirchnerismo lo quiere matar. No tiene límites y redobla todo el tiempo. Hoy mostrándola a Karina como si nada. Es el gobierno de una megaestafa", concluyó.

NG

LT