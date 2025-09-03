miércoles 03 de septiembre de 2025
POLITICA
ELECIONES 2025

Milei cierra la campaña bonaerense de LLA en un acto en Moreno

Tras haber visitado La Plata, Junín y Lomas de Zamora, el presidente llega a la Primera Sección Electoral. También estará la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, apuntada por un presunto caso de coimas.

20250830 José Luis Espert, Javier Milei, Karina Milei y Sebastián Pareja durante la caravana que terminó con incidentes en Lomas de Zamora
José Luis Espert, Javier Milei, Karina Milei y Sebastián Pareja durante la caravana que terminó con incidentes en Lomas de Zamora | Xinhua

Javier Milei encabeza este miércoles en Moreno el acto de cierre de campaña bonaerense de La Libertad Avanza (LLA) para las elecciones del domingo próximo. El presidente tendrá a su cargo de las palabras finales del evento que se celebrará a las 17.00 en la sede del Club Villa Ángela, ubicado en una de las zonas más populares del municipio gobernado por la intendenta peronista Mariel Fernández. También estará la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, quien permanece en el ojo de la tormenta luego de que se filtraran audios que se le atribuyen en el marco del escándalo por los supuestos pedido de coimas en torno a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

Estas son las últimas noticias del cierre de campaña de LLA en Moreno

