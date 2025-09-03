El gobernador bonaerense Axel Kicillof encabezó este miércoles en Tigre el cierre de campaña de la primera sección electoral, de cara a las legislativas del próximo domingo. Lo acompañaron Sergio Massa, Malena Galmarini, Gabriel Katopodis y Sebastián Galmarini, en un acto cargado de mensajes contra el presidente Javier Milei y con énfasis en la unidad interna del peronismo bonaerense.

En un tramo central de su discurso, Kicillof afirmó: "Frente a la adversidad, la democracia nos da una oportunidad enorme: uno puede enojarse, pero la mejor forma de decirle que no a Milei es este domingo con la boleta de Fuerza Patria". El gobernador sostuvo que la elección legislativa será decisiva para “poner un freno a la crueldad” y al mismo tiempo “cuidar a los trabajadores, jubilados y a todos los que están sufriendo las políticas del Gobierno nacional”.

El mandatario provincial dedicó varios minutos a agradecer al excandidato presidencial y exministro de Economía. "Quiero rendir un homenaje y un reconocimiento a la generosidad política, a la comprensión de la etapa. Nos decían: ‘No se peleen, vayan juntos’. Uno de los más importantes artífices de la unidad que hoy se expresa en la boleta de Fuerza Patria es Sergio Massa", expresó.

También elogió la militancia de Malena Galmarini en Tigre y destacó el rol de Sebastián Galmarini: "Hicieron una campaña para la historia, casa por casa, barrio por barrio, timbre por timbre, 40 días militando para ganar el distrito".

Fuerte apoyo a la dirigencia local

El cierre en Tigre tuvo un claro guiño a los dirigentes locales. Además de Katopodis, candidato a legislador por la primera sección, estuvieron presentes la candidata a diputada nacional Marina Salzmann, la candidata a senadora provincial Roxana López y el postulante a concejal Sebastián Rovira, quien afirmó: "Las políticas del Gobierno nacional en Tigre se reflejan en obras paralizadas de agua, cloacas y viales, y en vecinos que cada vez tienen la vida más complicada. Este domingo tenemos que ser mayoría para apoyar un proyecto que acompañe a los trabajadores, a los estudiantes y a los jubilados".

La expresidenta de AySA también tomó la palabra y reforzó el tono crítico hacia la Casa Rosada. "Es nuestra obligación construir un modelo de país con todos y todas adentro y en el que se refleje la independencia económica, la soberanía política y la justicia social. En ese camino, las mujeres vamos a estar al frente y vamos a lograr parar esta desgracia generada por el Gobierno de Javier Milei", sostuvo.

Cierre final en La Plata

El raid proselitista concluirá este jueves con el cierre definitivo en la ciudad de La Plata. La modalidad elegida será una “mateada” en la plaza Islas Malvinas, junto al intendente Julio Alak. El acto estará enfocado en la octava sección electoral, donde se renovarán seis bancas en la Cámara de Diputados bonaerense.

La lista de Fuerza Patria en La Plata tiene representación de los principales sectores internos: la encabeza Ariel Archanco (La Cámpora), secundado por Lucía Iáñez (Movimiento de Dirigentes Federales) y Juan Martín Malpeli (massismo). Los acompañan Carola Corra, cercana a Victoria Tolosa Paz; Cristian Vander, en representación de la CGT; y Paula Lambertini, secretaria de Educación de la municipalidad platense.

En la recta final, Kicillof buscó cerrar filas en torno al peronismo bonaerense y confrontar con Milei, a quien acusa de impulsar un modelo “cruel” y alejado de los trabajadores. La foto en Tigre con Massa y la familia Galmarini buscó reforzar la idea de unidad, mientras que el cierre en La Plata apunta a capitalizar el peso simbólico y político de la capital provincial en un domingo electoral que se anticipa reñido.

