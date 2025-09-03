Este martes la intendenta de Quilmes y referente de La Cámpora, Mayra Mendoza, estuvo en el programa “Hay algo ahí”, transmitido por el canal de streaming Blender. Allí, fue entrevistada por el periodista Manu Jove, y se refirió a la interna entre Máximo Kirchner y Axel Kicillof.Además, contó por qué hace meses que usa exclusivamente ropa de una reconocida marca deportiva.

Respecto a la crítica trascendida de Máximo Kirchner al gobernador Axel Kicillof durante la inauguración en Quilmes del polideportivo Diego Armando Maradona hace una semana, la mandataria municipal aclaró que eso sucedió un día antes de la visita del mandatario bonaerense, Axel Kicillof, a la localidad, en la que inauguró una nueva alcaidía.

“Fue previo. Obviamente usan los recortes cuando les sirve al resto, pero fue previo. La inauguración del Polideportivo Diego Armando Maradona en el barrio Kolynos fue un día antes de que explote el escándalo de los audios de la coima de Karina”, explicó Mendoza.

Mendoza insistió en la idea del recorte y defendió a Máximo Kirchner: “Dicho esto, quiero decir que se usó un recorte de Máximo en Quilmes de un dato que es real y que es público. La inversión que se hace en un municipio y en el otro. No está mal decir verdades”.

La intendenta de Quilmes intentó bajarle el tono a la interna que atraviesa el peronismo bonaerense: “Estamos en un momento donde parece que tiene más valor una careteada que decir una verdad".

En el mismo sentido, Mendoza calificó la interna como “tensiones y diferencias”: “No me parece que tenga que ver con profundizar una interna, que tampoco es tal. Esto yo lo vengo aclarando un montón. Tenemos tensiones, diferencias, momentos de mejor o peor ánimo entre nosotros”.

La intendenta de Quilmes intentó correr el foco de la interna hacia la campaña electoral en la que, según ella, se busca el bienestar de los habitantes de la provincia de Buenos Aires: “No dejamos de trabajar todos los días por gobernar mejor la provincia, gobernar mejor los municipios y sostener al pueblo bonaerense, que están completamente desprotegidos por el Gobierno nacional”.

La mandataria municipal defendió la intervención de Máximo Kirchner durante la inauguración del polideportivo en Quilmes: “En ese mismo acto Máximo plantea otra cosa, que es hay que trabajar. Hay que militar mucho la elección del 7 de septiembre para poder tener más legisladores para justamente cuidar al Gobierno de la provincia, cuidar a los habitantes de la provincia”.

Máximo Kirchner junto a Mayra Mendoza en la inauguración del polideportivo Diego Armando Maradona

También brindó respaldo al presidente del peronismo bonaerense y volvió a insistir en que el audio que trascendió fue un recorte: “Me parece que fue un recorte de un momento, que entiendo que se haya utilizado y demás, pero Máximo Kirchner, es el presidente del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires, y fue el primero que salió cuando el Gobierno nacional amenazó con la intervención de la provincia de Buenos Aires, y eso es innegable”.

Mayra Mendoza sobre las elecciones legislativas del 7 de septiembre: "Estamos trabajando todos juntos"

Respecto a las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires, Mendoza afirmó: “Estamos trabajando todos juntos para que el 7 de septiembre podamos hacer la mejor elección, y obviamente el 26 de octubre también, vamos a trabajar fuerte”.

La dirigente de La Cámpora habló sobre el motivo por el cual ella no fue candidata en la tercera sección electoral, como se había barajado en un primer momento. Para empezar, se refirió a la dificultad de hacer conocida a Cecilia Soler, la primer candidata a concejal de Quilmes: “En un municipio de 700.000 habitantes, con más de 500.000 electores, casi 600.000, como es Quilmes, no es fácil hacer conocer a la representante de nuestro proyecto político, que es Ceci Soler.

Tras explicar esa situación, Mendoza entró en los motivos concretos de su ausencia en la elección del 7 de septiembre: “Podía llegar a aparecer mi boleta siendo candidata y además estando a derecho porque en el 2019 esto había sucedido. Iba a ser mejor, más fácil para mostrar la representación de nuestra fuerza política y juntar votos contra Milei, sumar cinco, 500, 1000 votos más, la verdad que viene bien”.

“Lamentablemente, no hubo voluntad política para que suceda, porque la Justicia nos dio la razón. Podría llegar a estar en mi foto en la boleta como candidata de la tercera sección electoral pero bueno, el resto de los apoderados de Fuerza Patria no lo quisieron firmar para presentar en la junta”, reveló la intendenta de Quilmes.

Por último, Manu Jove le consultó sobre el motivo por el cual Mendoza utiliza desde hace varios meses indumentaria de la famosa marca de las tres líneas. Puntualmente, le preguntó si existía algún tipo de “canje”.

“No -dijo Mendoza- es justamente para que hablen”, y agregó: “Lo quiero decir en los mejores términos. Me parece corto hablar de lo que tengo puesto. Qué sé yo, es lo que usa la mayoría, pero aparte, hay un montón de cosas recontra serias en la Argentina para hablar antes que hablar de cómo se corta el pelo una, qué tiene puesto la otra. Vamos con un poquito más de profundidad”.

