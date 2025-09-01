Un adolescente de 15 años, Camilo Valenzi, murió en un boliche de la localidad bonaerense de Quilmes Oeste, y su familia denuncia que fue agredido dentro del local. El hecho, que generó gran conmoción, ocurrió luego de que el menor ingresara al local utilizando el documento de un amigo mayor de edad.

Según fuentes policiales, Camilo se descompensó en Club XXI y fue trasladado al Hospital Evita Pueblo de Berazategui, al que llegó sin vida. Sin embargo, su familia y allegados sugieren que la muerte pudo ser el resultado de una agresión. La fiscal Sandra López, de la UFI N°2 de Berazategui, está a cargo de la investigación y ordenó una autopsia para determinar las causas exactas de la muerte.

Un dato crucial en el caso es que el adolescente sufría de convulsiones que podían ser provocadas por un susto o un golpe, lo que podría coincidir con la versión de sus familiares, quienes creen que fue agredido tras una discusión con la persona que le prestó el DNI, de acuerdo con el portal local La Noticia de Quilmes.

Mientras la justicia trabaja, las redes sociales se llenaron en las últlimas horas de mensajes de recuerdo y reclamos de justicia. La hermana de Camilo, en un emotivo posteo, pidió a posibles testigos que se acerquen a aportar información para que la muerte del joven "no quede impune".

El trágico final de Camilo también reavivó el debate sobre la responsabilidad de los boliches en el control del ingreso de menores.

El Juzgado Civil y Comercial N° 4 de Mar del Plata condenó a un local bailable y a su aseguradora a pagar una indemnización de más de 60 millones de pesos a un joven que fue atacado dentro del boliche en 2017.

Se trata del boliche Quba Café de Mar y el juez Martín Zambecchi responsabilizó a la empresa Purasal S.R.L., responsable del local nocturno, por no garantizar la seguridad de sus clientes y la sentencia también alcanza a la compañía de seguros que había contratado el lugar.

El hecho ocurrió el 17 de marzo de 2017 durante los festejos de San Patricio, cuando la víctima, quien entonces tenía 21 años, sufrió cortes profundos en el rostro luego de que una persona no identificada le partiera un vaso de vidrio en la cara.

Según la información aportada en el portal 0223, las heridas le provocaron cicatrices visibles, pérdida de sensibilidad y una incapacidad física y psíquica permanente. El joven demandó al boliche y a la aseguradora por daños y perjuicios, amparándose en la ley de Defensa del Consumidor.

El magistrado entendió que existió una relación de consumo y que el local incumplió con su deber de seguridad y el fallo destacó que la empresa no contaba con seguridad privada habilitada ni registros fílmicos que permitieran esclarecer lo ocurrido.

La defensa de Purasal S.R.L. alegó que se trató de un hecho fortuito y que había contratado personal de seguridad, aunque la Justicia comprobó que no estaba inscripto en los registros oficiales. Por su parte, la aseguradora objetó que el ataque estuviera cubierto por la póliza, pero el juez consideró que la responsabilidad del proveedor es objetiva y no depende de la intervención de terceros.

La indemnización total asciende a $60.563.897, compuesta por $1.200.000 por daño emergente, $50.363.897 por daño a la integridad física y $9.000.000 por daño moral. El juez rechazó el reclamo por pérdida de chance. Finalmente, la sentencia fijó que para apelar los demandados deberán depositar previamente más de 114 millones de pesos, suma que incluye capital, intereses y costas.

