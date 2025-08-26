El torero portugués Manuel Trindade, de 22 años, falleció el último sábado tras sufrir la cornada mortal de un toro en Campo Pequeño de Lisboa. El hecho había ocurrido el viernes durante el día de su debut en una reconocida corrida a nivel nacional.

El joven, que formaba parte del grupo Forcados Amadores de São Manços, distrito de Évora, perdió mucha sangre después de chocar violentamente contras las tablas y caer sobre la arena. En principio, el torero fue asistido por sus compañeros y estabilizado en la enfermería, según informaron las autoridades.

En ese instante fue trasladado al Hospital São José de la capital del país, donde ingresó con muerte cerebral. De acuerdo con las imágenes difundidas, el toro, con un peso de 700 kilogramos, embistió sobre Trindade, lo arrastró unos cuantos metros y lo estrelló contra las tablas de la Plaza. El joven finalmente sufrió un paro cardiorrespiratorio por la gravedad de sus heridas.

Luego de darse a conocer la noticia, la Asociación Nacional de Grupo de Forcados (ANGF) lamentó el fallecimiento mediante un mensaje en las redes sociales: “ANGF desea expresar sus más sentidos condolencias a la familia de Manuel, a todos sus amigos y al Grupo de Forcados Amadores de São Manços. La ANGF está disponible para proporcionar todo el apoyo necesario en este momento tan difícil".

Y concluyó: “Que la memoria y el ejemplo de valentía de Manuel María Trindade permanezcan vivos en el corazón de todos los que lo conocieron y admiraron. Las más sentidas condolencias”. El video, con imágenes sensibles del hecho, recorrió las redes sociales.

Tras las críticas recibidas por las corridas de toros, la madre de Trindade utilizó las redes sociales para defender a su hijo. “Vengo a agradecerles todos sus aplausos, todas las risas y regocijos por la muerte de mi hijo. ¿Lo conocieron como para alegrarse de su muerte? ¿Saben si le gustaban los animales? ¡Por casualidad, sí! Siempre hemos tenido perros y son parte de nuestra familia. Dormían con él y cuando llegaba a casa se reían con él... los animales saben quiénes son las buenas personas", expresó.

“Me había prometido a mí misma no leer sus comentarios inteligentes, pero fueron apareciendo algunos ‘tan bonitos’, que no pude soportar y tuve que agradecerles por el apoyo y el cariño mostrado. Todavía vivimos en un país democrático, en el que cada uno es libre de gustar lo que le gusta y a nadie más le importa”, añadió la mujer.

