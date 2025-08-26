Dos hombres fueron brutalmente azotados en público luego de ser declarados culpables de mantener relaciones en Aceh, provincia de Indonesia. Bajo la justificación de un tribunal que aplica una estricta ley islámica, recibieron 76 golpes cada uno, a la vista del resto de los ciudadanos.

La pena inicial para ambos era de 80 latigazos. Sin embargo, tras haber cumplido cuatro meses de detención, la condena fue reducida cuatro golpes. A diferencia del resto del territorio indonesio, Aceh es la única provincia en la que las relaciones sexuales son ilegales.

De hecho, la condena fue recibida junto a otras ocho personas que también fueron castigadas físicamente, aunque por otros “crímenes”, tales como tener relaciones sexuales por fuera del matrimonio, estar en contacto cercano con personas del sexo opuesto y participar de juegos de azar en línea. La vara que se usó para los azotes era de ratán, un material natural y resistente que se obtiene a partir de las palmas de un tipo de arbusto que crece en los trópicos.

El hecho se originó luego de que, durante el mes de abril, la policía local encontrara a ambos hombres dentro de un baño público, según informó Roslina A. Djalil, jefa de aplicación de la ley de sharia, a la prensa. En esta línea, señaló que "un miembro del público vio personas sospechosas y lo denunció".

El castigo recibió duras críticas por parte de Amnistía Internacional, desde donde la directora regional de investigación, Montse Ferrer, sostuvo: “Esta flagelación pública de dos jóvenes, en virtud del Código Penal Islámico de Aceh, por mantener relaciones sexuales consentidas, constituye un acto alarmante de discriminación y crueldad sancionado por el Estado”. En esta línea, agregó que se trata de un “horrible recordatorio del estigma institucionalizado y el abuso que enfrentan las personas LGBTQ+ en Aceh”.

Para cerrar, Ferrer manifestó: 'Hacemos un llamado a las autoridades del gobierno central de Aceh y de Indonesia para que detengan de inmediato estas prácticas degradantes y deroguen todas las ordenanzas discriminatorias que permiten tales violaciones.

Un método que se acepta entre los locales

Los azotes con varas siguen siendo un castigo habitual en Aceh, Indonesia, donde cuentan con amplio respaldo popular como sanción para delitos como el adulterio, el consumo de alcohol o la homosexualidad. La aplicación de estas penas se ampara en la ley religiosa adoptada en 2001, tras la concesión de una autonomía especial a la provincia en el marco de un acuerdo con Yakarta para contener la insurgencia separatista.

En febrero pasado, dos hombres de 24 y 18 años fueron castigados públicamente con múltiples azotes por mantener una relación homosexual. Se trató de la cuarta vez que una persona fue flagelada en Aceh por su orientación sexual, lo que despertó la atención de organizaciones de derechos humanos.

El castigo se desarrolló frente a decenas de personas y consistió en repetidos golpes en la espalda, con intervalos de veinte minutos en los que las víctimas recibieron agua y atención médica mínima para continuar la sesión. Según testigos, al concluir la última tanda, uno de los hombres debió ser retirado del lugar porque ya no podía mantenerse en pie.

La flagelación también se aplica en la región a mujeres que utilizan ropa ajustada, a quienes faltan a las oraciones de los viernes y a quienes consumen alcohol. Pese a las denuncias internacionales, el castigo público se mantiene como una práctica extendida y con fuerte legitimidad entre la población local.

