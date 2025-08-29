Un brutal femicidio se registró en la zona norte del Conurbano bonaerense, luego de que un hombre rociara con combustible y prendiera fuego a su ex pareja después de cruzársela con su novio actual en la calle, en la localidad Ciudad Jardín El Libertador, en el partido de San Martín. La mujer debió ser trasladada a un hospital, donde falleció tras sufrir graves heridas por las quemaduras.

El episodio ocurrió este miércoles, pero se conoció en las últimas horas, después de que toda la secuencia quedara captada por una cámara de seguridad ubicada en el lugar y se viralizara en las redes sociales. La víctima, llamada Ana Clara L., de 31 años, fue increpada por su ex pareja y padre de sus hijos, identificado con las siglas Á.G., cuando se encontraban en el cruce de las calles El Ombú y El Clavel.

La discusión comenzó a escalar a lo largo de los minutos y, en un momento, el sospechoso de 35 años tomó un líquido inflamable y se lo roció por todo el cuerpo. Luego, la prendió fuego con un encendedor frente a varios testigos, dentro de los que se encontraban el novio actual de la víctima y cinco amigos.

Desesperada y con las llamas que la envolvían, empezó a correr algunos metros hasta que se desplomó en el pavimento. Las personas que la acompañaban intentaron apagar el fuego con los medios que tenían y como pudieron. Después, la trasladaron rápidamente hasta el Hospital Fleming, donde le realizaron los primeros auxilios.

Sin embargo, Ana Clara tenía el 70% de su cuerpo quemado y debido a la gravedad de las lesiones se tomó la decisión de derivarla hasta el Hospital Diego Thompson, ubicado en Avellaneda y Mitre, en la localidad de Villa Lynch. Pocas horas después, los médicos confirmaron su fallecimiento, según consignó el canal A24.

Según indicaron fuentes del caso, el hecho ocurrió a las 5 de la madrugada del miércoles último. Además, informaron que Á.G. abandonó la escena del hecho a pie, corriendo en dirección a la Av. Brigadier Juan Manuel de Rosas.

También se conoció que el femicida tenía antecedentes de violencia y había amenazado en varias oportunidades a su ex novia, Incluso, le habría manifestado "celos enfermizos" después de la separación. Efectivos de la Comisaría Quinta de San Martín lo ubicaron más tarde en la zona de Avenida Márquez, donde procedieron a detenerlo.

La causa por el femicidio de Ana Clara quedó en manos de la fiscal Fabiana Ruiz, titular de la UFI N°2 del mencionado distrito, que en las próximas horas le tomará declaración al acusado. Los investigadores buscan esclarecer los detalles en los que ocurrió el hecho.

Pese a estos antecedentes, la mujer nunca había realizado una denuncia formal por violencia de género, una realidad que se repite en muchos casos y que deja a varias víctimas en una situación de extrema vulnerabilidad. Otro de los elementos que están bajo investigación es si tanto ella como su ex pareja padecían consumo problemático de drogas.

