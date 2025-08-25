La pareja que fue encontrada muerta dentro de un auto en la ciudad de San Antonio de Areco, Provincia de Buenos Aires, ya fue identificada por las autoridades en una causa que se investiga como un presunto femicidio seguido de suicidio. Según confirmó el intendente local, Francisco Ratto, se trata de dos personas que no son oriundas del lugar y trascendió que el hombre tenía denuncias previas por violencia de género.

Según pudo reconstruir este medio, se trata de Roberto Suárez, que tenía 45 años, y Florencia Revah, de 31. Sus cuerpos fueron hallados en un Chevrolet Onix blanco por una persona que caminaba por la zona rural cerca a la Ruta Nacional N° 8, donde se ubica el haras "Vacación", y ambos presentaban heridas de arma de fuego.

San Antonio de Areco: encontraron muerta a una pareja dentro de un auto baleado y a punto de ser incendiado

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

La autopsia confirmó que la joven tenía dos balazos con orificios de entrada en el pecho y de salida en la espalda, y un tercero en el cuello. El hombre, por su parte, presentaba una herida en la región parietal derecha de su cabeza, es decir en la sien, y se cree que podría haber sido autoinflingida. Al momento del hallazgo, los efectivos dieron con un arma a pocos centímetros de su cuerpo.

Según indicaron fuentes policiales, en el auto se secuestró una pistola Bersa y 25 cartuchos calibre .9 milímetros, siete de ellos colocados entre el capot y el parabrisas. También se incautaron tres vainas servidas, los documentos de identidad de Suárez y Revah y dos tickets de peajes que permitieron establecer el posible camino que habría hecho el vehículo hasta llegar allí.

Uno de ellos corresponde a la estación de Larena, en el kilómetro 66 de la mencionada ruta nacional; y el segundo a la estación Solís, en el kilómetro 102 de esa traza. En esa línea, se supo que el titular del Onix es un hombre con domicilio en General Pacheco, en el partido de Tigre, y no tiene un pedido de secuestro activo.

Se cree que Raveh llevaba muerta más tiempo que Suárez, además de que el auto en las inmediaciones del haras no habría sido la escena primaria de su fallecimiento. A raíz de la investigación se corroboró que ambos habían sido pareja y que la mujer ya lo había denunciado anteriormente por violencia de género, al menos en dos ocasiones.

La primera presentación ante la Justicia data de febrero de 2021, con una denuncia por lesiones leves agravadas por el vínculo. Más de dos años después, la joven solicitó una prohibición de acercamiento, con la exclusión de su pareja del hogar, en una causa radicada en Tigre.

Por el momento no se descarta ninguna hipótesis, pero la teoría principal apunta a que se habría tratado de un femicidio seguido de suicidio. El fiscal Darío Schapaunic, de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio UFI N°6 del Departamento Judicial de Mercedes, ordenó que se periten los celulares para deshechar la intervención de terceras personas.

Crimen en San Antonio de Areco: “Fue un hecho tremendo”

Este lunes, el intendente de la localidad del noroeste bonaerense brindó una conferencia de prensa tras el descubrimiento de la mujer y el hombre muertos dentro del auto y exclamó que se trató de “un hecho tremendo y lamentable”.

“Se los logró identificarlos y no son de nuestra ciudad”, contó Francisco Ratto, quien a su vez expresó: “No estamos acostumbrados a que ocurra esto”. Luego, tomó la palabra el secretario de seguridad de la ciudad, Ramón Ojeda, y sostuvo que acorde a las primeras informaciones el caso se investiga como un posible femicidio. Respecto a Suárez, se sospecha que después de matar a su pareja se quitó la vida de un disparo.

En esa línea, hizo mención a un detalle que le llamó la atención a los investigadores: el tanque de nafta estaba abierto y tenía un trapo, como si alguien hubiera querido incendiarlo. “Creemos que quiso prender fuego el vehículo, pero se arrepintió, desisitió y se mató”, manifestó el funcionario.