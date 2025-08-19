Femicidio en Chubut: cayó en Chile el acusado que huyó antes de conocer su condena

A cuatro meses de haberse fugado en Chile horas antes de conocer su condena, el femicida Miguel Alejandro Vargas Nehuén será extraditado este miércoles por el crimen de su ex pareja, Ana Calfín, ocurrido en agosto de 2023 en Chubut.

El operativo está previsto para este miércoles 20 de agosto a las 14.00 en el Paso Fronterizo Cardenal Samoré, donde efectivos policiales chilenos entregarán al acusado a las autoridades argentinas.

El 11 de abril pasado, Vargas Nehuén (29 años) fue declarado culpable en el juicio por el femicidio de Calfín. Sin embargo, cuatro días después, cuando debía asistir a la audiencia en la que se dictaría su condena, nunca se presentó al tribunal. Es que el acusado cumplía el beneficio de prisión domiciliaria, pero se comprobó que se fugó y cruzó a Chile.

Ante este escenario, las autoridades emitieron un pedido de captura, lo que permitió que tres semanas después sea detenido en la localidad chilena Dalcahue tras un gran operativo por parte de la División de Investigaciones de la Policía del Chubut en Esquel, la Policía de Investigaciones de Chile (PDI) e Interpol.

Una vez finalizado el proceso de extradición, la Oficina Judicial de Esquel reprogramó la audiencia de cesura de pena para el jueves 21 de agosto donde el acusado va a ser condenado a prisión perpetua por el delito de homicidio agravado por el vínculo y por haber sido cometido por un hombre contra una mujer en un contexto de violencia de género.

El ataque a Calfín ocurrió el 6 de agosto del 2023 cuando Vargas Nehuén le provocó graves quemaduras. Se supo que el acusado la roció con nafta y la prendió fuego, lo que generó que la víctima resultase quemada desde la cabeza a la cintura. Producto de la brutal agresión, falleció días después en el hospital.

Durante el juicio se comprobó que Calfín había sufrido violencia en reiteradas oportunidades tras las pruebas presentadas, entre ellas, mensajes agraviantes, insultos, control obsesivo, violencia económica y física.

RM/ff