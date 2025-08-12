Perpetua para el femicida de la psicóloga de La Cumbre: montó una escena con fuego para simular accidente

La Justicia cordobesa condenó a prisión perpetua a Joel Matías Ávila (36) por el femicidio de la psicóloga Sofía Kuljbicki (39), ocurrido el 28 de octubre de 2023 en la localidad serrana de La Cumbre. El veredicto fue dictado este lunes por la Cámara del Crimen de Cruz del Eje, tras un juicio con jurados populares que comenzó el 30 de julio.

El tribunal declaró a Ávila culpable de "homicidio doblemente calificado por alevosía y por el empleo de un medio idóneo para crear un peligro común", figura penal que contempla el uso del fuego para concretar el asesinato.

Alfonso Mosquera insiste en su inocencia y fue en casación al TSJ

La reconstrucción del hecho determinó que el acusado, ex pareja de un amigo de la víctima, ingresó a la vivienda de Kuljbicki y la golpeó hasta dejarla inconsciente. Tras el ataque, el femicida montó una elaborada escena para simular un accidente: provocó un incendio en la habitación donde estaba la mujer, abrió el gas de la cocina y cerró todos los ambientes de la casa antes de huir.

El cuerpo de la psicóloga fue hallado calcinado en su dormitorio durante la tarde de aquel sábado por un amigo que se acercó a la vivienda tras intentar comunicarse telefónicamente en varias oportunidades sin obtener respuesta.

Las pericias forenses establecieron que el fuego afectó únicamente el colchón y las mantas de la cama. Los estudios concluyeron que Kuljbicki murió por inhalación de monóxido de carbono, confirmando que el incendio fue utilizado como método para ocultar el crimen.

La investigación reveló que Ávila había borrado vestigios del lugar antes de escapar. Permaneció prófugo durante casi dos semanas hasta ser capturado en una vivienda de calle Lima, en el barrio Centro de la ciudad de Córdoba.

Despeñaderos: Una mujer fue rescatada en estado de desnutrición y detuvieron a su esposo y una hija

Sofía Kuljbicki era oriunda de Buenos Aires y se había radicado en La Cumbre tres años antes de su muerte. Su asesinato tuvo gran repercusión en la región serrana y movilizó a la comunidad local.

El caso se suma a la lista de femicidios que enlutan a la provincia de Córdoba y refleja la gravedad de la violencia de género en Argentina, donde cada 35 horas muere una mujer por razones de género según estadísticas oficiales.