Alfonso Mosquera insiste en su inocencia y fue en casación al TSJ

La defensa técnica del exministro de Seguridad de la provincia de Córdoba, Alfonso Mosquera, pidió que el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) anule el fallo de la Cámara de Acusación que confirmó la elevación a juicio por hechos de violencia de género hacia una expareja.

Según esa resolución del 1 de julio último, las pruebas son suficientes para que los hechos imputados al exfuncionario sean analizados en un juicio oral. Sin embargo, el abogado defensor, Miguel Ortiz Pellegrini, cuestionó numerosos puntos del fallo para pedir que el TSJ lo revierta.

Mosquera es investigado por nueve hechos donde habría lesionado, amenazado y abusado sexualmente de la mujer, entre 2021 y 2023, cuando ambos mantuvieron un vínculo amoroso. Tras la instrucción a cargo del fiscal de Violencia Familiar y de Género, Gerardo Reyes, el Juzgado de Control confirmó el requerimiento de juicio y también lo hizo la Cámara de Acusación. Este último tribunal consideró que existió un contexto de violencia de género, que enmarcó la relación caracterizada por un posicionamiento asimétrico del exfuncionario sobre esa pareja.

En un extenso escrito, el defensor Ortiz Pellegrini cuestionó esa postura y atacó la descripción de los hechos por los que Mosquera está imputado, señalando que carecen de precisiones temporales. Sostuvo que las aseveraciones de que existió violencia de género no tienen fundamentos técnicos verificables. Se quejó porque la Cámara no valoró prueba de descargo y dijo, entre otras cosas, que no hubo denuncias ni alertas previas o constataciones independientes del relato de la víctima.

El caso será analizado por el TSJ.