Quedó firme el sobreseimiento de Gabriel Bermúdez

Quedó firme el sobreseimiento del exfuncionario municipal, Gabriel Bermúdez, denunciado por abuso sexual.

A las 10 de la mañana de este lunes vencía el último plazo para que la querella y la fiscalía presenten el recurso de casación al fallo de la Cámara de Acusación. Sin embargo, ninguna de las partes pidió que la resolución sea revisada por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ).

El tribunal, integrado por Maximiliano Davies, Patricia Farías y Carlos Salazar, había exculpado a Bermúdez del delito de abuso sexual por el cual fue elevado a juicio.

La instructora de la investigación, la fiscal de Delitos contra la Integridad Sexual Ingrid Vago consideró que había elementos para esclarecer el hecho en un juicio oral. Su requerimiento fue avalado por el Juzgado de Control. La defensa apeló ese fallo e hizo hincapié en la ventana horaria en la cual la víctima dijo haber sido acosada por el exfuncionario.

Por “duda insuperable” Acusación desestimó la imputación y resolvió dictar el sobreseimiento.

Esa circunstancia, que plantea una cuestión filosófica -”la duda de la duda”-, motivó al abogado querellante Carlos Hairabedián a no recurrir el fallo. En todo este tiempo analizaron el contenido de la resolución de Acusación, donde no se planteó la inexistencia de la imputación sino un interrogante que no se despejó respecto al hecho denunciado y cómo habría acontecido. Al no poder probarse y prevalecer una duda que no podrá despejarse, quedó definitivamente exculpado y el caso se cierra.

La Fiscalía de Cámara, a cargo de Jorge Leiva, tampoco planteó ningún recurso.