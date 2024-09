Alfonso Mosquera enfrentará un juicio por abuso sexual y violencia de género

Para el fiscal Gerardo Reyes hay elementos suficientes para que la causa contra Alfonso Mosquera se resuelva en un juicio. El funcionario judicial a cargo de la Fiscalía de Instrucción de Violencia de Género y Familia del Segundo Turno solicitó la elevación a juicio la investigación por los presuntos delitos de abuso sexual y violencia de género en perjuicio de una expareja policía.

El fiscal le atribuye a Mosquera cuatro hechos de lesiones leves doblemente calificadas, dos hechos de privación ilegal de la libertad y hurto, tres hechos de hurto y amenazas, cuatro hechos de amenazas calificadas y cuatro hechos de abuso sexual con acceso carnal reiteradas.

La mujer que denunció al ex ministro Mosquera revela violencia de género, amenazas de muerte y consumo de drogas

A fines de octubre de 2023, la mujer lo denunció por graves hechos de violencia y comenzó una investigación contra el exministro de Seguridad provincial, quien también está involucrado en una investigación por presuntamente ofrecer dádivas al excomisario Gonzalo Cumplido en el marco de la cauda Blas Correas 3.

La denunciante declaró públicamente por primera vez en el mes de abril y calificó a Mosquera como “un monstruo”. “Mosquera se justificaba, siempre se justificaba que era a causa del consumo de la cocaína que tomaba, me pedía disculpas, me suplicaba perdón llorando después comenzaron las amenazas, tenía siempre un arma de fuego encima. Me amenazaba, que iba a pegarme el tiro en la cabeza. Mirá al cielo, vas a terminar como la madre de mis hijos ... muerta. Yo tenía mucho miedo”, relató.