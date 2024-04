Testimonio impactante: la mujer que denunció al ex ministro Mosquera revela violencia de género, amenazas de muerte y consumo de drogas

“Una relación tóxica”; “mucha violencia, golpes”; “me amenazaba que iba a pegarme un tiro”; estos son algunas de las frases del relevador testimonio de la mujer policía que denunció a Alfonso Mosquera, ex ministro de Seguridad.

En la actualidad, la Fiscalía de Violencia de Género y Familiar de segundo turno, a cargo de Gerardo Reyes, mantiene imputado al exlegislador por “los delitos de lesiones leves doblemente calificadas por el vínculo y por mediar violencia de género y el delito de amenazas calificadas”. No se ordenó su detención porque consideran que no hay riesgo procesal.

Violencia de género: declaró la exnovia de Alfonso Mosquera y su abogado pidió su detención

Ahora, se conoce la versión de la víctima en primera persona. La mujer policía con la que el ministro admitió que tuvo una relación un tanto irregular, contó los hechos ante las cámaras de Canal Doce.

Video nota Canal Doce (CVA Medios)

“Lo conocí en el año 2020, tuvimos una relación de dos años, me pedía casamiento, hijos y que nos fuéramos a vivir al exterior para hacer nuestras vidas”, comenzó el relato la mujer.

En el diálogo con Jorge Ybáñez, admitió que “era una buena relación que después se transformó en una relación mala, de mucha violencia, golpes, celos ... y de amenazas de muerte. Estaba enamorada de él”. Hasta llegó a mencionar consumo de cocaína en las situaciones violentas: “Mosquera se justificaba, siempre se justificaba que era a causa del consumo de la cocaína que tomaba, me pedía disculpas, me suplicaba perdón llorando después comenzaron las amenazas, tenía siempre un arma de fuego encima. Me amenazaba, que iba a pegarme el tiro en la cabeza. Mirá al cielo, vas a terminar como la madre de mis hijos ... muerta. Yo tenía mucho miedo”.

Ante la atenta mirada del periodista, la mujer confesó que “Mosquera me violó, me violó en varias oportunidades, no encontré otra salida que querer quitarme la vida”.

Los continuos abusos la llevaron a denunciarlo, según justificó. En otro pasaje de la entrevista, describió que una pareja le salvó la vida ante la presencia del exministro.

“Después de todas las violaciones, tomé la decisión de quitarme la vida. No soportaba más los maltratos. La última vez que hablé con él me pegó”, expresó.

El último encuentro golpeada con un casco

El último encuentro entre Mosquera y la mujer que lo denuncia, habría sido violento. Segpun sostuvo la policía, el exlegislador la “golpeó en la vía pública”. “Fue a un evento de mi familia a buscarme y ahí le planteé nuevamente que yo no quería estar con él. Le pedí por favor que se retire, siguió amenazándome, insultándome”, recordó.

Y agregó: “Ahí me pegó en la cara con un casco porque él estaba en motocicleta. Me pegó en la cara con el casco”. “No sabría decirle si hay testigos”, comentó y destacó el acompañamiento que le dio su pareja, otro comisario de la Policía de Córdoba: “Es el que me ha salvado la vida”.

Por último, hizo un fuerte pedido: “Quiero que quede claro que Mosquera es un violento, un monstruo. Quiero justicia y que pague todo el daño que me ha causado”. “Pido justicia, pido que pague todo el daño que me ha causado a mi y a mi familia. Quiero que pague. Pido justicia antes de que sea tarde, él juró matarme. Confío en la justicia”, concluyó la agente.