Investigan la muerte de una psicóloga

Humo, una muerte y una investigación que aborda todas las sospechas. Una psicóloga fue encontrada sin vida, recostada sobre la cama y prendida fuego. El cuerpo fue hallado en una vivienda de La Cumbre donde la profesional se había mudado hace menos de un año. El informe preliminar de autopsia determinó que falleció por “inhalación de monóxido de carbono”, pero se está indagando sobre sus contactos y pacientes para determinar si se trató de un homicidio o no.

Fue un amigo de Sofía Kuljbicki quien la encontró muerta en su casa del barrio cordobés El Portillo porque no respondía los llamados. Estaba prendida fuego. La mujer tenía 39 años, era psicóloga psicoanalista y trabajaba sobre noviazgos violentos.

El informe preliminar de autopsia determinó que Sofía falleció por “inhalación de monóxido de carbono”, pero aún restan los informes complementarios. La fiscal a cargo de la causa, Paula Kelm, sostuvo a la prensa local que “no descarta ninguna hipótesis” y que “están trabajando”, entre ellas, la de un femicidio.

A primera vista, la casa no había sido violentada y no faltaban elementos de la propiedad ubicada sobre la calle Yrigoyen. La fiscal confirmó que hasta el momento no hay detenidos ni imputados por la muerte de Sofía.

Ahora lo que buscan determinar los investigadores es si ese incendio se trató de un hecho intencional o no y si la profesional era víctima de amenazas.

Lo que llamó la atención es que el fuego se concentró en la habitación de la mujer, no se propagó a otros sectores de la casa y que no se dio aviso a los bomberos.

El Diario de Carlos Paz, informó que se “descartó” el accidente doméstico como móvil, ya que en la casa se encontró un artefacto de gasoil. La muerte de Sofía es un misterio que deberá develar la fiscal del caso.