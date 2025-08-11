Despeñaderos: Una mujer fue rescatada en estado de desnutrición y detuvieron a su esposo y una hija

El rescate de una mujer de 50 años que se encontraba en estado crítico de salud por desnutrición severa y maltrato conmocionó a la localidad de Despeñaderos. Según la investigación judicial, la víctima habría sido sometida a condiciones extremas de abandono y servidumbre durante al menos veinte años.

El caso fue destapado gracias a la denuncia anónima de un vecino, que alertó al 911 tras notar la ausencia prolongada de la mujer. La policía se presentó en el domicilio el pasado 31 de julio y halló a la mujer en un estado “muy deteriorado”, con signos físicos tan severos que la fiscalía de Alta Gracia, a cargo del fiscal Alejandro Peralta Ottonello, ordenó su traslado inmediato al hospital Arturo Illia, donde permanece internada con atención médica interdisciplinaria.

Familiares detenidos e imputados

El esposo de la mujer, Sergio Colazo, empleado municipal con 33 años en el área de espacios verdes, y una de sus hijas mayores fueron detenidos acusados de abandono agravado, mientras que otros tres hijos, de 29, 26 y una menor de 11 años, están imputados y permanecen en libertad. A la menor se le brinda protección y acompañamiento por parte de las autoridades municipales.

La familia residía en un barrio de IPV y era considerada de clase trabajadora. Sin embargo, los vecinos afirmaron no haber visto a la mujer durante más de una década, incluso creyendo que había fallecido. La intendenta Carolina Basualdo expresó su sorpresa por la ausencia de alertas previas, señalando que “cuesta entender la situación porque es una familia de nuestra localidad”.

Declaraciones del hijo: “Mi mamá no estaba en estado de abandono”

David Colazo, hijo mayor de la mujer y enfermero, fue el primer integrante de la familia en hablar públicamente y defendió la versión familiar. En una entrevista con TN, aseguró que su madre es paciente psiquiátrica y que intentaron ayudarla, aunque ella “no se dejaba ayudar”.

Colazo negó las acusaciones sobre su familia abandonando a la mujer: “No sé por qué la Justicia piensa que sí, tampoco sé bien por qué detuvieron a mi papá y a mi hermana”. Relató que su mamá estuvo bajo tratamiento en una clínica de Córdoba y medicada, aunque dejó la medicación voluntariamente. “Siempre hicimos todo lo que estaba a nuestro alcance para que estuviera bien”, sostuvo.

Sobre el estado de desnutrición, afirmó que “siempre comía, pero a veces no quería comer”. También explicó las dificultades que tuvieron para cuidar su higiene: “Muchas veces le decíamos de bañarla y no quería. No sabíamos cómo ir contra eso de agarrarla a la fuerza y llevarla al baño”.

David insistió en que su madre compartía los espacios con la familia, salía al patio pero no quería salir a la calle. “Ella no estaba encerrada, salió cuando quiso al patio, no porque nosotros le impidiéramos salir”, señaló con pesar. Finalmente, expresó su dolor por las detenciones de sus familiares: “Estoy quebrado al medio por mis viejos. Mi viejo es un padrazo, siempre estuvo para mí”.

Impacto local

Vecinos del lugar revelaron que hacía más de diez años que no veían a la mujer y que creían que había fallecido. Algunos destacaron que, pese al supuesto encierro, la familia llevaba una vida aparentemente normal, el esposo recibía amigos para asados y la hija detenida trabajaba como empleada municipal.

Las autoridades judiciales continúan investigando los detalles y el grado de participación de cada uno de los imputados, mientras la víctima recibe tratamiento en el hospital de Alta Gracia.