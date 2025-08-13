Caso Cecilia: rechazaron la recusación contra la jueza Fernández que impulsó la defensa de César Sena

La Justicia rechazó este miércoles el pedido de apartamiento de la jueza técnica Dolly Fernández en el juicio por el femicidio de Cecilia Strzyzowski, presentado por la defensa de César Sena y respaldado por la defensa de Emerenciano Sena. La decisión, adoptada de forma inmediata y confirmada por otras dos magistradas del tribunal, permitirá que las audiencias se reanuden este jueves con la presentación de mensajes, peritajes y otras pruebas centrales para el caso.

El planteo fue formulado por la abogada Gabriela Tomljenovic, defensora de César Sena, quien alegó una supuesta “falta de confianza” en Fernández por expresiones utilizadas en resoluciones previas, como “persona fallecida” o “se investiga la muerte de una persona”. Según argumentaron, estas frases implicarían que la magistrada habría tomado partido por la hipótesis de la fiscalía.

El fiscal Martín Bogado rechazó de plano ese razonamiento y sostuvo que las frases fueron “sacadas de contexto”. “En esa misma resolución cuestionada, la jueza hizo lugar a un pedido de la defensa. Son meras especulaciones que no tienen sentido. Aquí quien va a decidir la culpabilidad o no de los acusados es el jurado, no la jueza. En mi opinión, son todas maniobras dilatorias que retrasan el proceso”, afirmó.

La jueza Fernández, por su parte, remarcó que el planteo fue “fuera de término, totalmente infundado y sin razón de ser” y defendió su actuación: “Siempre trabajo conforme a las normativas legales, procesales y constitucionales. Se pueden no compartir mis decisiones, pero eso no implica poner en duda la integridad de un magistrado. He dado lugar a planteos de ambas partes, por lo que de ninguna manera podrían tratarme de parcial”.

Repercusiones y acusaciones de dilación

La fiscalía y la querella coincidieron en señalar que este tipo de planteos buscan frenar el avance del debate. Bogado admitió que la recusación “demora” el trabajo, aunque celebró que “la jueza rechazó la recusación y las otras dos juezas también volvieron a rechazar, así que por un lado fue positivo”.

El abogado querellante Gustavo Briend sumó que “ha sido rechazado por la propia jueza y confirmado por la Cámara, así que la causa va a continuar a partir de mañana. Además de que el planteo fue fuera de término, se confirmó eso”.

Debido a la interrupción, este miércoles no se pudieron exhibir las evidencias previstas. Según adelantó Bogado, en la audiencia de este jueves a las 8 se presentarán mensajes de texto entre los imputados y peritajes técnicos sobre la ubicación de sus teléfonos, pruebas que, de acuerdo a la acusación, respaldan la hipótesis de un “plan armado” y describen la mecánica del hecho. “Son cuestiones técnicas que requieren autorización de la jueza para su exhibición y validación en el juicio”, señaló el fiscal.

Además de la audiencia de mañana, Fernández confirmó que se fijaron nuevas fechas para el 21 y 22 de agosto, con la posibilidad de sumar el día 20. “Hoy no se pudo avanzar prácticamente en nada con respecto al ofrecimiento de pruebas por parte de la Fiscalía. Por eso, vamos a continuar mañana y seguramente la semana próxima”, concluyó la jueza.