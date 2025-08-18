Jorge Javier Grasso continúa prófugo tras la imputación por el femicidio de Milagros Bastos

La búsqueda de Jorge Javier Grasso se intensifica en Córdoba tras su imputación por "encubrimiento agravado" en el femicidio de Milagros Bastos, la joven de 22 años cuyos restos fueron hallados en el departamento que compartía con su hermano Horacio, el presunto autor del crimen.

El fiscal José Bringas ordenó el pasado 14 de agosto la detención inmediata del sospechoso, pero Jorge Javier Grasso logró evadir a las autoridades y permanece prófugo desde entonces. Mientras su hermano Horacio fue trasladado a la cárcel de Bouwer tras ser imputado por femicidio, la Justicia desplegó un operativo de búsqueda que se extiende por toda la provincia y otras jurisdicciones del país.

La orden de captura fue girada a todas las instancias policiales, incluida la Dirección Nacional de Migraciones, ante el temor fundado de que el prófugo intente salir del territorio argentino. Los investigadores no descartan ninguna hipótesis y rastrean tanto en barrios de la capital cordobesa como en zonas rurales y localidades donde Grasso podría contar con contactos o refugios.

Antecedentes que preocupan

La preocupación de los pesquisas se basa en un antecedente concreto que demuestra la capacidad de engaño del sospechoso. En Paraguay, donde fue detenido por un robo, Jorge Javier Grasso simuló un cambio de género para despistar a las autoridades locales.

Con documentación rectificada, se presentó como mujer y solicitó ser alojado en una cárcel femenina, maniobra que desconcertó a la policía paraguaya y prolongó los trámites judiciales. Este episodio dejó en claro para los investigadores que Grasso no duda en recurrir a engaños para entorpecer las investigaciones y evadir a la Justicia.

Nueva denuncia por abuso sexual contra el expolicía que vivía con un cadáver en el ropero

Los allanamientos realizados en las viviendas vinculadas a la familia Grasso no arrojaron resultados positivos. Cuando el 19 de julio las fuerzas de seguridad registraron el domicilio de la madre en barrio General Paz, el hombre no estaba presente, a pesar de que aún no pesaba ninguna imputación ni orden de captura en su contra.

Actualmente, los operativos se intensificaron con patrullajes constantes, controles vehiculares y seguimientos sobre posibles movimientos, pero hasta el momento no existen pistas firmes sobre el paradero del prófugo.

Terror familiar

La libertad de Jorge Javier Grasso constituye una de las preocupaciones más sentidas entre los familiares de Milagros Bastos, quienes se sienten atemorizados por la situación. La familia, representada por el abogado Carlos Nayi, se constituyó como querellante particular para reclamar justicia.

"Como mamá de corazón, lo único que pido es justicia. Toda la familia lo pide", expresó a La Voz, Mauricia Flores, tía abuela y madre de crianza de Milagros, quien junto a Guillermo Reynoso crió a la joven desde los tres meses de vida y ahora tiene a su cargo al hijo de seis años que quedó huérfano.

Karina, hermana de Mauricia y también tía abuela de la víctima, remarcó las fallas del sistema: "Acá hubo muchas fallas. Este hombre tenía que estar preso y no suelto. Si Horacio Grasso hubiera estado donde debía estar, Milagros tendría que estar viva".

Falencias en el poder judicial

El caso de Milagros Bastos puso en evidencia las graves falencias del sistema judicial y penitenciario en el control de imputados con prisión domiciliaria. Horacio Grasso violó al menos 190 veces las restricciones de su arresto domiciliario, incumplimientos que nunca fueron sancionados a tiempo.

El juez Echenique otorgó dos veces domiciliaria al expolicía Grasso a pesar de los informes negativos

La joven fue vista por última vez el 6 de agosto de 2024, cuando salió de su casa en barrio Pueyrredón junto a Horacio Grasso para vender cubanitos. Sus restos fueron hallados meses después en avanzado estado de descomposición en un placard del departamento de los hermanos Grasso.

La familia reclama que no haya impunidad y pide: "Que no haya más Milagros, que ninguna familia tenga que pasar por lo que estamos pasando".