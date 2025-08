Femicidio de Érica Almirón: investigan un ataque premeditado tras una separación no aceptada

La Justicia avanza en la reconstrucción del femicidio de Érica Almirón Romero, la joven de 25 años hallada sin vida en su departamento de Fortín Alvarado al 91, en Resistencia. La fiscalía apunta a que el hecho fue planificado con antelación por su ex pareja, Joaquín Alfredo Pérez, quien permanece detenido e imputado por femicidio.

La fiscal de la causa, María Noel Benítez, confirmó que el acusado se negó a declarar y designó una nueva defensa particular. También detalló que se reunieron pruebas que fortalecen la hipótesis de premeditación: “Sabía que Érica estaba sola, sabía dónde vivía con su actual pareja y habría hecho un estudio de campo para ingresar por la parte trasera del domicilio”, explicó en declaraciones a Radio Libertad.

Un ataque con inteligencia previa

Pérez fue detenido en Corrientes cuando intentaba escapar en un colectivo de larga distancia con documentación falsa. En su mochila llevaba los teléfonos de la víctima y de su pareja actual, lo que refuerza la idea de que actuó con planificación. Además, sus padres entregaron a la Policía una carta manuscrita que el propio joven les había dejado: “He cometido lo más humillante: he ido a buscar venganza con Érica”, escribió. “Creo que ella está viva, pero sé que me va a denunciar y no quiero sufrir, por eso me voy”.

Aunque no había presentaciones formales por violencia de género, la fiscal explicó que la relación estaba marcada por el control y los celos, y que Pérez no aceptaba la separación: “Que no haya denuncias no significa que no haya existido violencia. Érica no quería volver”, remarcó.

La escena del crimen presentaba indicios de asfixia, además de rastros de gas y productos de limpieza, lo que sugiere un intento de borrar huellas o simular un suicidio. Se aguardan los resultados de las pericias toxicológicas y otros estudios para determinar con precisión la causa de muerte.

Mientras tanto, el acusado seguirá detenido en Resistencia. Su nueva abogada defensora es la doctora Nadia Sandoval Alvareiro, quien asumió en reemplazo del defensor oficial. La fiscalía prevé solicitar la prisión preventiva en los próximos días, posiblemente antes del 14 de agosto, mientras continúa la recolección de pruebas y testimonios clave.