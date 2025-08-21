Cecilia Strzyzowski: el juicio por jurados contra los Sena comenzará el 28 de octubre

La Justicia de Chaco confirmó que el próximo 28 de octubre iniciará el juicio por jurados por el femicidio de Cecilia Strzyzowski, causa que tiene en el banquillo a César Sena como principal acusado y a sus padres, Emerenciano Sena y Marcela Acuña, como partícipes del crimen. El debate se extenderá hasta noviembre y contará con un total de trece audiencias.

La jueza de Cámara Dolly Fernández fijó la apertura del debate oral para el 28 de octubre a las 7 de la mañana, bajo el sistema de jurados populares. El cronograma contempla 13 audiencias, que se desarrollarán hasta el 20 de noviembre, aunque no se descarta que puedan sumarse nuevas jornadas en caso de ser necesario.

Antes de esa instancia, continuarán durante agosto y septiembre las audiencias preliminares, en las que se resolverán cuestiones técnicas y procesales. Una vez seleccionados los doce ciudadanos que integrarán el jurado, quedará conformado el tribunal encargado de emitir el veredicto.

Los imputados y las acusaciones

La investigación apunta a que César Sena habría asesinado a su esposa Cecilia el 2 de junio de 2023, en la vivienda de sus padres, en un hecho calificado como homicidio doblemente agravado por el vínculo y por mediar violencia de género.

Por su parte, Emerenciano Sena y Marcela Acuña serán juzgados como partícipes primarios, mientras que otros cuatro colaboradores del matrimonio –Gustavo Obregón, Fabiana González, Gustavo Melgarejo y Griselda Reinoso– enfrentarán cargos por encubrimiento agravado, al ser señalados como responsables de la desaparición del cuerpo y la limpieza de la escena del crimen.

El equipo de fiscales estará integrado por Juan Martín Bogado, Nelia Yael Velázquez y Jorge Cáceres Olivera, quienes sostendrán la acusación. La querella representará a la madre de la víctima, Gloria Romero, a través del abogado Sergio Briend, y también a organismos estatales como la Subsecretaría de Género y Diversidad, representada por Sonia Valenzuela. La defensa de los principales imputados quedó a cargo de Ricaro Osuna, e integrantes de su equipo, y la Defensora Oficial María Celeste Ojeda.

El caso de Cecilia Strzyzowski, desaparecida tras ingresar a la casa de la familia Sena en junio de 2023 y cuyo cuerpo nunca fue hallado, se convirtió en uno de los episodios judiciales más resonantes de la provincia y del país.