Un llamado al número de emergencias 911 provocó una gran conmoción en la ciudad de San Antonio de Areco, en el noroeste de la provincia de Buenos Aires, luego de que un hombre y una mujer fueran encontrados muertos dentro de un auto. El hallazgo se produjo en un camino rural cercano a la Ruta Nacional N° 8, donde el vehículo tenía un orificio de bala y en su interior había un arma de fuego.

El Chevrolet Onix blanco de la pareja fue localizado por un vecino que pasaba por la zona del haras "Vacación", donde se crían caballos de competición, y dio aviso a las autoridades. En ese lugar, la Policía Bonaerense encontró el automóvil, que no tenía patentes y una de sus ventanillas traseras estaba rota y presentaba un orificio compatible con un balazo.

Otro dato que llamó la atención de los investigadores y que puede apreciarse en los videos que se difundieron en redes sociales, fue que el auto tenía el tanque de nafta abierto y le habían colocado un pedazo de trapo dentro, lo que daba la sensación de que estaba a punto de ser prendido fuego. "Sería para quemarlo todo, pero finalmente no sucedió", dijo una fuente del caso.

Cuando los agentes abrieron el Onix, dieron con los dos cadáveres. El hombre había quedado sentado en el asiento del conductor, tenía manchas de sangre, una herida de bala en la cabeza y una pistola muy cerca suyo. La mujer, por su parte, yacía en la parte trasera del vehículo y por el momento no trascendió cuál fue la causa de su fallecimiento.

En la escena del crimen, los peritos de la Policía Científica hallaron alrededor de 7 cartuchos intactos de 9 milímetros, ubicados entre el capot y el parabrisas. Todavía no se dio a conocer la identidad del hombre y la mujer y se busca determinar en qué circunstancias ocurrieron las muertes.

Crimen en Santonio de Areco: cuáles son las hipótesis

En ese contexto, por ahora no se descarta ninguna teoría. La principal hipótesis indica que se trataría de un "homicidio seguido de suicidio" y apunta al hombre como supuesto autor del hecho.

Se cree que él habría asesinado a la mujer en otro lado, habría trasladado el cuerpo en el auto hasta la zona donde más tarde el vecino lo encontró y habría querido incendiar el coche. En este último punto, se estipula que habría desistido y luego se quitó la vida. Cabe señalar que el titular del vehículo es de General Pacheco, partido de Tigre, y el mismo no tiene pedido de secuestro activo.

La causa quedó en manos del fiscal Darío Schapaunic, titular de la UFI N°6 del departamento judicial de Mercedes, que ordenó la realización de las autopsias y también esperalos resultados de las pericias balísticas para obtener más información y analizar la posible participación de terceros en el hecho.

