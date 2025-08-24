Una nena de 5 años falleció en Rosario tras ingresar a un hospital con convulsiones y lesiones

Falleció una nena de cinco años apenas ingresó al Hospital de Niños Victor J. Vilela de Rosario, luego de ser llevada de urgencia con convulsiones y lesiones. En primera instancia, la Justicia investigó a la madre de la menor y a su pareja, pero ambos fueron liberados por faltas de pruebas en su contra.

Fuentes policiales confirmaron que la nena ingresó a la Guardia del hospital pasadas las 15:30 de este sábado. La trasladaron hasta allí su madre, de 28 años, y su padrastro de 24. En las horas previas, presentó convulsiones y fuertes dolores corporales, según publicó el diario La Capital.

La niña tenía lesiones en sus zonas genitales, por lo que la pareja fue investigada luego de que surgiera la sospecha de un posible abuso. El cuerpo fue llevado a la morgue para que los forense determinen los resultados de las causas de su muerte.

El caso quedó bajo investigación del departamento de Homicidios Dolosos, a cargo de Marisol Fabbro, y del Equipo Fiscal de Violencias Altamente Lesivas. Inicialmente se secuestraron los celulares de la madre y su pareja para evaluar algún indicio sobre el motivo del acontecimiento.

Por el momento, los exámenes preliminares realizados por el forense no permitieron deducir si las lesiones que presentaba la nena fueron por violencia. Ante el dato que no era concluyente, el Instituto Médico Legal, dispuso de la autopsia, con estudios complementarios y anatomopatológicos.

Horas más tarde, tanto la madre de la nena como el padrastro recuperaron la libertad, pero quedaron a disposición de la Justicia.