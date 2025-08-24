Quien fuera señalado como jefe de la banda de vendedores de algodón de azúcar conocida como “Los Copitos”, Nicolás Carrizo, habló por primera vez tras ser liberado de culpa y cargo en el juicio por el atentado contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner: “No sabía que Sabag Montiel y Brenda Uliarte querían matarla”, aseguró. A casi tres años de haber estado detenido en prisión preventiva, la fiscalía solicitó su absolución definitiva al no encontrar pruebas suficientes que lo vincularan directamente al ataque ocurrido el 1° de septiembre de 2022 en Recoleta.

Según Carrizo, conoció a los acusados en una fiesta y luego mantuvieron una relación laboral. Aclaró: “Yo cumplía el rol de armador de algodón de azúcar y ellos eran clientes míos, nunca salí a vender con ellos. Su vida íntima los hacía parecer personas normales. Jamás me mencionaron algo”, sobre la planificación del atentado.

Fernando Sabag Montiel, autor material del ataque a la expresidenta, fue señalado por Carrizo como su “empleado” en la venta de algodón de azúcar

En la investigación, Carrizo fue señalado como partícipe secundario por supuestamente haber entregado un arma a Sabag Montiel y Brenda Uliarte, autores materiales del ataque. A partir de los mensajes que surgieron en la causa, Carrizo escribió a un contacto agendado como "Kevin Bargas 2": “Recién intentamos matar a Cristina”, dos horas después del ataque. Y agregó: “Mi empleado le quiso disparar. Va a ir preso”. Se refería al atacante, quien en realidad le compraba algodón de azúcar para revenderlo en la vía pública.

Siguiendo con los mensajes, Carrizo escribió: “El arma es mía, amigo. Estamos con el grupo. Todos juntos” y “Para que el gobierno sepa con quiénes se están metiendo. Bueno amigo, el que la va a matar seguro va a ser un amigo o voy a ser yo. Esta hdp ya está muerta”. Aclaró que esos mensajes eran únicamente una broma para presumir ante conocidos que nada tenían que ver: “Nunca planeé un atentado ni nada por el estilo. Me parece tremendo”.

Teniendo en cuenta su último contacto con Sabag Montiel, detalló que el acusado lo enfrentó creyendo que él estaba pagado por Cristina Kirchner y que todo era un armado para perjudicarlo. “Dice ser secuestrado, no cree que está detenido por lo que hizo, dice que le ‘clavé’ un arma para complicarlo. Me puteó, no le dije nada”, relató.

Sabag Montiel lo hizo para “impresionar” a su novia Brenda Uliarte

El jefe de la banda “Los Copitos”, en un reportaje en Radio Con Vos este domingo, habló sobre los mensajes que se viralizaron en la causa por el atentado contra Cristina Fernández de Kirchner: “A mí me agarró mucha vergüenza. Era un show del tema, jodiendo con amigos y al final terminó perjudicando”. Ahora, dirigiéndose a la expresidenta, dijo: “Quizás la pude haber ofendido y, si fue así, le pido disculpas porque yo no pienso eso. Lo hice para joder, para hacer chistes. Y esto iba por ese camino, llevar la contra. Y se hizo un quilombo”.

Sobre las razones que llevaron a Sabag Montiel y Brenda Uliarte a planificar el ataque, interpretó que él actuó para “impresionar” a su novia y que todo surgió de situaciones de la humillación que ella ejercía sobre él. A Carrizo nunca le cerró lo que hizo y, según sus conclusiones, fue porque ella había tenido una aventura con Eduardo Prestofelippo, se obsesionó con él y empezó a involucrarse en política; además, recordó que cuando les ofreció trabajo, ella buscaba hackear la cuenta del comunicador libertario y decía que era su novio, aunque nunca lo fue, explicó.

Brenda Uliarte, la cómplice y novia de Fernando Sabag Montiel, estuvo involucrada en la planificación del ataque a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y ejerció una fuerte influencia sobre él

Evidenció Carrizo que Uliarte influyó fuertemente sobre Montiel: “Ella se había obsesionado y cada vez que Fernando iba a trabajar con ella, Brenda le decía que él tenía el miembro chiquito y que no la hacía sentir como Prestofelippo en una noche. Se demostró que ella lo influenció. Él lo admitió. Este tipo se obsesionó con ser alguien famoso para impresionar a su novia”. Además, lo engañó: “Decía que hacía dos días que no veía a Sabag, nos mintió, decía que era un héroe y tenía una forma infantil e inmadura de hacer comentarios en una situación delicada”, relató.

Sobre la última audiencia, los abogados de Cristina Kirchner, José Manuel Ubeira y Marcos Aldazábal, pidieron la absolución de Carrizo. “Cristina, que fue perseguida durante años y sigue siendo perseguida, nos dijo: ‘Yo no uso el derecho penal para hacer política o vengarme de alguien, si no hay que acusarlo, no lo acusen’”, señalaron.

Al coincidir con el pedido de libertad, la fiscal Gabriela Baigún destacó que no se presentaron pruebas que sostuvieran la acusación. Tras ello, la decisión llegó después de que solicitara 15 años de prisión para Sabag Montiel y 14 para Brenda Uliarte por el ataque a la expresidenta, unificando además la pena del principal implicado con otra condena previa, elevando el pedido a 19 años.

