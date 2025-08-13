Cristina Kirchner seguirá desde su casa los alegatos del juicio contra "la banda de los copitos"

Desde las 9 de la mañana, se reanudará el juicio por el intento de asesinato contra la exvicepresidenta, Cristina Kirchner, quién optó por seguir la audiencia desde su casa, donde cumple una condena por seis años por la causa Vialidad.

Los abogados de la expresidenta, Juan Manuel Ubeira y Marcos Aldazabal, harán sus alegatos finales, mientras que los acusados, Fernando Sabag Montiel, Brenda Uliarte y Nicolás Carrizo, tendrán el derecho de decir sus últimas palabras.

Los tres están imputados por “homicidio triplemente calificado por mediar violencia de género, por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas, agravado por el empleo de un arma de fuego, en grado de tentativa”, pero con distinta participación.

