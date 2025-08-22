El suegro le reclamó que no había hecho la comida y su yerno, de 16 años, lo atacó a puñaladas

Una dramática discusión familiar derivó en un supuesto intento de homicidio, luego de que un joven de 19 años apuñalara a su suegro en su casa de la ciudad de La Plata. La víctima fue atacada mientras dormía, y su esposa exigió a las autoridades que su yerno permanezca bajo custodia judicial luego de que la Policía lo detuviera, días después del hecho.

Según fuentes policiales, el acusado fue identificado como Lautaro Armando Blanco y convivía con su pareja, una adolescente de 16 años, en la vivienda del padre de ella, Guillermo Ezequiel Esnarriaga, de 38. Los jóvenes se encontraban solos por la tarde en el domicilio, ubicado en la calle 36, entre 10 y 11 de la capital bonaerense, mientras el hombre trabajaba.

De acuerdo a la reconstrucción que pudieron realizar los investigadores, el conflicto se desencadenó cuando Esnarriga regresó de su puesto por la noche y encontró a su hija y su novio jugando videojuegos. Enojado, les reclamó que no habían preparado la comida.

Más tarde, cuando el dueño de la casa se fue a dormir, Blanco ingresó a la habitación con "un cuchillo de grandes proporciones" y le dio varias puñaladas mientras se encontraba acostado e indefenso. El parte oficial señala que las heridas cortopunzantes comprometieron órganos vitales, por lo que debió ser trasladado de emergencia al Hospital San Martín, donde los médicos lograron estabilizarlo.

Esnarriga debió ser sometido a una operación debido a la gravedad de las lesiones y permanece internado en estado delicado, con heridas en el colon y el intestino. Los médicos comunicaron que logró sobrevivir tras una compleja intervención.

Aunque el hecho ocurrió hace varios días, efectivos de la comisaría Segunda de La Plata lograron arrestar al agresor este jueves y quedó a disposición de la Justicia. La esposa de la víctima dialogó con el medio local 0221, reclamó que Blanco tiene que quedar "tras las rejas" y aseguró: "Se trató de una tentativa de homicidio".

Grave disputa familiar en Mar del Plata

Otra pelea entre familiares terminó con un chico de 13 años internado de urgencia en el Hospital Materno Infantil Don Victorio Tetamanti de la localidad balnearia de Mar del Plata. El agresor fue el primo de la víctima, de 11 años, que le dio una puñalada en entre el pecho y el abdomen.

Las circunstancias aún no están del todo claras, pero vecinos del barrio Florencio Sánchez, ubicado en la zona sur de la ciudad, declararon que el chico se encontraba en una esquina discutiendo con el otro menor que, en un momento, entró corriendo a la cocina de la casa de su abuela, tomó un cuchillo, y al regresar se lo clavó a su primo.

El preadolescente fue asistido por el Sistema de Atención Médica de Emergencias (Same) y trasladado en ambulancia hasta el mencionado centro de salud. Ingresó sin riesgo de vida aunque su estado era “complicado”, y en el hospital le hicieron las primeras curaciones y lo analizaron mediante una tomografía.

Mientras la víctima está internada, con una perforación intestinal y bajo observación, se abrió en paralelo una causa en el Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil por el delito de lesiones graves. Si bien el presunto autor de la agresión es inimputable por su edad, se busca reconstruir qué sucedió para determinar el contexto del hecho.

