La Matanza: apuñalaron a un colectivero durante un robo y hay paro total de la línea 126

Choferes de la línea 126 de colectivos iniciaron este miércoles una jornada de paro y protesta en La Tablada, partido de La Matanza, luego de que un compañero fuera apuñalado en horario laboral durante la noche del martes. La medida de fuerza fue informada por los compañeros de la víctima, la cual se suma a la pelea por el salario que vienen arrastrando hace meses

El ataque ocurrió en la última parada del recorrido, ubicada en el cruce de las avenidas Crovara y San Martín, en el barrio Villegas de Ciudad Evita, en el conurbano bonaerense.

Según el parte policial, al menos tres personas subieron al colectivo simulando ser pasajeros y, una vez que quedaron a solas con el conductor, le sustrajeron su celular.

El chofer, identificado como Matías Vargas, fue intimidado con un arma blanca y, al resistirse, recibió varias puñaladas en la cabeza, brazos y una pierna. A pesar de las heridas, logró llegar a la terminal y fue trasladado por un colega al hospital Ballestrini. Su estado es estable y permanece en observación.

Desde la medianoche, sus compañeros interrumpen la circulación en la Ruta 4, a la altura de Monseñor Bufano, a 300 metros de la rotonda de Tablada y a ocho cuadras de San Justo. También hay presencia de manifestantes en la rotonda misma, complicando el tránsito en una de las principales arterias del distrito.

Carlos Bareiro y Julián, delegados de la línea, confirmaron que la medida de fuerza continuará "hasta obtener una respuesta concreta" de las autoridades.

“Queremos vivir, esto es insostenible, el compañero viene a trabajar y no sabe si vuelve a la casa, no vamos a esperar a que maten un chofer para tomar medidas”, expresó Julián en declaraciones televisivas, y denunció que ya hubo al menos seis robos en esa misma zona. “Pudieron haberlo matado (a Vargas)”, lamentó.

Si bien el reclamo está centrado en la seguridad, los delegados señalaron que la situación se enmarca también en una problemática laboral más amplia, vinculada a los salarios y las condiciones de trabajo en el transporte público del conurbano bonaerense. “Ninguno se acercó, ni el jefe de la comisaría de San Justo”, aseguraron.

“Hasta que no nos den una respuesta no nos vamos, ya no se aguanta más, trabajamos por $2,50 y no tenemos seguridad”, agregó.

Aunque no hay confirmación, otras líneas se podrían sumar al reclamo ante la latente inseguridad en el Conurbano.

