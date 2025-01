“Qué mirás”: detuvieron a un hombre que mató a un joven de siete puñaladas y atacó a otro, que está grave

Un repartidor fue asesinado en la tarde de este jueves en la localidad bonaerense de Moreno. El joven recibió al menos siete puñaladas por parte de un hombre que también agredió a un vendedor ambulante.

El hecho ocurrió cuando un hombre estaba esperando un colectivo y comenzó a discutir con un vendedor ambulante, en la intersección de las calles Asconapé y Alem. "Qué miras", le dijo y comenzaron a pelear. El agresor salió corriendo y varios vecinos lo persiguieron, entre ellos un repartidor.

En ese momento el hombre sacó un cuchillo y apuñaló al vendedor ambulante y también al repartidor, luego de que se acercara a golpearlo con un palo. Este último falleció, mientras que el comerciante está internado en grave estado.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

El trabajador fallecido fue identificado como Lucas Nahuel Aguilar, de 20 años, mientras que el hombre que permanecía internado es Leonardo Ernesto Merollo, de 32, quien sufrió dos heridas de arma blanca en el tórax y el abdomen.

La víctima fatal fue trasladada a un hospital cercano, donde finalmente falleció, a raíz de una herida de arma blanca en la zona del tórax.

Por el homicidio, el agresor, identificado como Luis Benjamín Benítez, de 38 años, está detenido. El homicida tiene varios antecedentes penales por delitos contra la propiedad y las personas: dos hechos por robo agravado y uno por robo simple.

Luego de difundirse la noticia, un grupo de repartidores fue a protestar a la comisaría Primera de Moreno. Interviene en este caso la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) número 4 de Moreno del Departamento Judicial de Moreno-General Rodríguez.

Tres motochorros le robaron 7 millones de pesos al primo de Patricia Bullrich mientras tomaba un café

Lucas Aguilar denunció ese mismo día que Moreno está “liberado” y es “zona de nadie”.

El joven que trabajaba en delivery había estado horas antes dialogando con un noticiero sobre la inseguridad en la zona, luego de que un policía de la Ciudad abatiera a un motochorro de 18 años y dejara en grave estado a un adolescente de 15 años cuando le quisieron robar la moto, en el mismo distrito.

“Moreno es zona de nadie. A la madrugada le entraron a robar a mi vecino, acá en Moreno”, relató el joven en un móvil de C5N. “¿Es habitual el robo de motos?”, le consultó el periodista, y Aguilar contestó “sí”, esbozando una sonrisa. Al ser consultado por el motivo de esa realidad, el joven expuso: “Mirá, viene pasando porque la zona está re liberada. Así nomás te digo, la zona fue liberadísima”, denunció.

Además, contó que sufrió cinco intentos de robo en Moreno y que, en la última, sufrió una paliza por la que “casi pierde el ojo” el año pasado. Ese episodio fue “terminado el turno” que cumplía repartiendo de 12 del mediodía hasta la medianoche. “Ellos piensan que manejamos efectivo, pero es todo digital y tenemos solamente 10 mil pesos”, detalló.

“Te agarran entre tres o cuatro, te encierran. A veces hasta hacen pedidos falsos, a un compañero le robaron acá en la esquina cuando vino a entregar un pedido a una casa y lo estaban esperando para robarle la moto”, reveló Aguilar en el mencionado móvil televisivo.

Por último, admitió que hace un par de semanas estuvo detenido durante cuatro días “porque me quisieron robar la moto en la puerta de mi casa y yo me defendí de una manera que no era buena, con un arma”. El joven explicó que no disparó y que fue “defensa propia porque entraron a mi casa y estaban mi hermano y mi mamá”. “A ellos tres no les hicieron nada porque eran menores, es injusto”, protestó el joven que fue asesinado este jueves, tras golpear con un palo al hombre que tenía un cuchillo.

ML