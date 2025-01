Tras haber admitido ser el responsable hace sólo tres días, el adolescente de 18 años Axel Rudakubana fue condenado a 52 años de prisión por el triple asesinato de tres niñas en julio del 2024, durnate un baile temático de la artista pop Taylor Swift. Un crímen que, en otras circunstancias, podría haber culminado con muchas víctimas más: la justicia calcula que 26 chicas en total estuvieron en peligro.

El primer día de juicio, que iba a llevarse a cabo en el Tribunal de la Corona de Liverpool el martes 20 de enero, Rudakubana cambió su declaración inicial y admitió ser culpable de los asesinatos de Bebe King, de 6 años, Elsie Dot Stancombe, de 7, y Alice Dasilva Aguiar, de 9, que se encontraban en un acto celebrado para niños en las vacaciones de verano en la localidad de Southport, norte de Inglaterra.

De hecho, el joven también admitió otros 10 cargos de intento de asesinato relacionados con el atentado, la producción casera de ricina —un mortal veneno— y haber descargado un manual de entrenamiento de Al Qaeda como “inspiración”.

Niñas asesinadas por Axel Rudakubana

Una secuencia de terror

El ataque ocurrió el primer día de las vacaciones de verano, cuando un grupo de niñas, de entre 7 y 13 años, se reunía para hacer pulseras y cantar canciones de Taylor Swift. Fue entonces cuando Rudakubana, armado con un cuchillo de gran tamaño, irrumpió en el lugar y comenzó a apuñalar indiscriminadamente a las menores y a su maestra, Leanne Lucas, quien solo comprendió la magnitud del horror tras recibir una puñalada.

En el tribunal se presentó un video que mostraba a Rudakubana llegando en taxi al edificio Hart Space y entrando antes de que los gritos y el caos llenaran la escena. Las niñas salieron corriendo aterrorizadas, algunas con heridas graves. El ataque cobró la vida de Alice Da Silva Aguiar (9 años), Elsie Dot Stancombe (7) y Bebe King (6), mientras que otras ocho niñas, junto con la maestra y un vecino que intentó intervenir, resultaron heridas. La fiscal Deanna Heer describió las heridas de las víctimas como "particularmente sádicas" y destacó la obsesión del atacante con la violencia, el genocidio y el asesinato, carente de cualquier motivación política o religiosa.

El tweet de las autoridades confirmando la sentencia

“Me alegro de que estén muertas”

La confesión de Rudakubana hiela la sangre. No mostró un ápice de arrepentimiento por sus crímenes (ni los que no llegó a cometer). Según pudo saber el diario británico The Sun, una fuente anónima señaló que “Así como algunos niños están obsesionados con el fútbol, ​​él (Rudakubana) hacía lo mismo con los asesinos genocidas”. La fiscal Deanna Heer relató que escuchó a Rudakubana, que entonces tenía 17 años, decir: "Me alegro de que estén muertas", tras ser arrestado.

El testimonio, aunque crudo, no es ninguna teoría disparatada ni lejana a la realidad. Es que, en base a las investigaciones posteriores realizadas por las autoridades locales, lo que se halló entre las pertenencias del homicida no era común. Además de cuchillos y flechas, se encontraron imágenes de conflictos y detalles de genocidios que había almacenado en sus computadoras. No sólo eso: en una de sus tablets se verificó que había búsquedas relacionadas a “la limpieza étnica” en Somalia, videos de un apuñalamiento en abril de 2024 de un obispo y otras cinco personas en una iglesia de Sydney .

Un cambio lento y gradual

El joven había sido un alumno ejemplar en sus primeros años escolares. Le encantaba cantar y bailar. Por motivos que aún se investigan, su comportamiento comenzó a cambiar en 2019, año en que fue expulsado de la escuela en Formby, Merseyside. Los profesionales de salud mental y los trabajadores sociales intervinieron para brindar apoyo, diagnosticando al joven con autismo. Sin embargo, el adolescente rechazó la ayuda, aislándose aún más y dejándose llevar por los oscuros rincones de contenido inhumano que encontraba en internet.

Poco a poco, el joven comenzó a retraerse. Evitaba salir de su casa y limitaba el contacto con su familia, incluido su hermano mayor, mientras se hundía en una peligrosa espiral de desconexión emocional y consumo de material perturbador en línea.

Taylor Swift conoció la noticia y aseguró estar "devastada" por el hecho

“No tengan piedad con él”, dice el padre de una de las víctimas

El padre de una de las pequeñas expresó su profundo dolor y frustración y pidió al juez a “no mostrar compasión” por el asesinato. Sin embargo, y a pesar de la gravedad de los crímenes, Rudakubana no puede recibir una condena de por vida debido a que aún no había cumplido los 18 años en el momento de la matanza en julio pasado, lo que limita las opciones de sentencia.

El hombre, quien no puede ser identificado por razones legales, también criticó duramente el "fracaso sistémico" de las instituciones encargadas de proteger a los ciudadanos, como el Gobierno, la policía, la agencia antiterrorista Prevent y las escuelas. Señaló que la inacción ante los signos de violencia de Rudakubana lo convirtió en una "bomba de tiempo" que terminó estallando en una tragedia.

La policía contiene a los manifestantes tras la sentencia de Axel Rudakubana

El primer ministro pide calma

Después del brutal ataque hubo importantes disturbios en la zona, donde más de 1.500 personas fueron detenidas. Keir Starmer, funcionario del Gobierno británico, ordenó una investigación pública para esclarecer las fallas del sistema y las agencias encargadas de la seguridad, que permitieron que un joven "extremadamente violento" atacara con un cuchillo de 20 centímetros a un grupo de niñas vulnerables.

Keir Starmer, primer ministro británico

La tragedia puso de relieve las fallas en el sistema de protección y el manejo de casos de jóvenes con historial de violencia, lo que generó una fuerte presión para que se tomen medidas más estrictas.

En respuesta al incidente, el Ministerio del Interior británico anunció un refuerzo de los controles sobre la venta de cuchillos a menores, con el objetivo de evitar futuros ataques similares.

