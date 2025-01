Doble homicidio para el joven que mató a dos mujeres con su vehículo

La Justicia santafesina imputó formalmente a Agustín López Gagliasso, el joven que atropelló y mató a una madre y su hija durante sus vacaciones en Rosario. El delito que le atribuyen al joven de 20 años es doble homicidio simple, con dolo eventual.

Las firmantes del dictamen fueron las fiscales Mariana Prunotto y Valeria Piazza Iglesias, que le atribuyeron, durante la audiencia llevada a cabo ayer, haber mantenido un “altercado” con un motociclista al atravesar el túnel “Arturo Illia” para luego hacer maniobras de sobrepaso a otros vehículos. Finalmente, perdió el control del auto a más de 120 km/h y mató a las dos mujeres.

En las últimas horas, el joven conductor recibió el alta y el viernes se llevó a cabo la audiencia. Allí Giovanna R., quien iba como acompañante al momento del siniestro fatal, declaró y su testimonio fue contundente para determinar la imputación contra Gagliasso.

La joven remarcó que al atravesar el túnel, una moto sobrepasó al auto en el que viajaban, por lo que Gaglia-sso lo insultó y aceleró la marcha para alcanzarlo.

Sin embargo, a la salida de ese lugar perdió el control del vehículo y colisionó contra Tania Gandolfi (40) y sus hijas Agustina Magalí García (17) y Victoria (6). Las dos primeras fallecieron en el momento, mientras que la menor recibió el alta y regresó a Córdoba.

“Estaba cegada. Yo tenía miedo; pensé que me moría. Me agarré fuerte. No sentí el impacto. Salí sola del auto, me vi llena de sangre. Me dolía todo; al principio no podía caminar, tenía vidrios pegados en la cara. Pedí ayuda. Agustín siempre estuvo enfocado en seguir a la moto, estaba en la suya, no le importó nada”, contó la chica.

Tras las testimoniales de testigos, víctimas y protagonistas, el impulsivo e imprudente conductor quedó imputado y ahora enfrenta una pena de entre 8 y 25 años de prisión.