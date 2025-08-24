El papa León XIV pidió nuevamente por la paz en Ucrania y saludó a Zelenski en la fiesta nacional

Tras la bendición del Ángelus de este domingo en la plaza de San Pedro, el papa León XIV renovó su llamado a la paz en medio de los conflictos internacionales. El Pontífice hizo especial hincapié en “la martirizada Ucrania que tanto sufre”, al tiempo que extendió su oración a otras regiones atravesadas por la violencia, como Palestina, Israel, el Líbano y Sudán.

Zelenski lanzó ataques con drones contra Rusia, en el Día de la Independencia de Ucrania

Asomado a la ventana del Palacio Apostólico, el Santo Padre exhortó a los fieles a mantener viva la plegaria por quienes padecen los estragos de la guerra. "Continuamos a orar por la martirizada Ucrania, que sufre tanto, oramos por la Palestina, por Israel, el Líbano y Sudán. Pedimos la paz", afirmó ante los miles de peregrinos presentes en la plaza vaticana.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

En el marco de la celebración de la fiesta nacional de Ucrania, el Vaticano difundió además un mensaje dirigido al presidente Volodimir Zelenski. La carta, firmada por el cardenal Robert Prevost en nombre de León XIV, asegura la oración de la Santa Sede “por el pueblo ucraniano que sufre a causa de la guerra, en particular por quienes han sido heridos, por los que perdieron a un ser querido y por aquellos que fueron privados de sus hogares”.

Militares en la calle y mano dura: la política de Trump inquieta a Washington

El texto remarca el dolor del Papa por la continuidad del conflicto y expresa: “Con el corazón herido por la violencia que devasta vuestra tierra, invoco a Dios para que consuele a cuantos padecen las consecuencias de la guerra, refuerce a los heridos y conceda el descanso eterno a los difuntos”.

En su mensaje, León XIV insistió en que es necesario detener la violencia armada. “Que calle el clamor de las armas y ceda el lugar al diálogo”, pidió, al tiempo que confió al pueblo ucraniano “a la Beata Virgen María, Reina de la Paz”. Según el Vaticano, el Pontífice implora que los corazones de las personas de buena voluntad se abran al entendimiento para lograr una solución negociada.

Los grupos narcos que ponen en jaque al gobierno colombiano

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, reaccionó rápidamente a través de un posteo en su cuenta oficial de X (ex Twitter). Allí escribió: “Soy sinceramente grato a Su Santidad por sus profundas palabras, su corazón y su atención al pueblo ucraniano en medio a una guerra devastadora”.

En ese mismo mensaje, Zelenski reafirmó que todas las esperanzas y esfuerzos de su nación están dirigidos a alcanzar “la paz tan esperada”, y sostuvo que el objetivo es que “prevalezcan el bien, la verdad y la justicia”. Además, agradeció lo que definió como el “liderazgo moral y el sostén apostólico” del Papa en uno de los momentos más difíciles de la historia contemporánea de su país.

LV / EM