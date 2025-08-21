Macabro crimen en Resistencia: hallaron a un hombre muerto en una heladera y su hijo confesó ser el autor

Un brutal hecho en una vivienda del barrio Vélez Sarsfield, en Resistencia, terminó con el hallazgo del cuerpo sin vida de Rogelio Gauna, de 65 años, dentro de una heladera. Por el crimen fue detenido su hijo, Marcos Antonio Gauna, de 27, quien confesó haberlo estrangulado tras una discusión.

La investigación comenzó cuando otro de los hijos de la víctima, de 33 años, denunció en la Fiscalía de Investigación Penal Nº15, a cargo de la doctora Candela Valdez, que hacía una semana no tenía noticias de su padre. Con esa presentación se activó el protocolo de búsqueda de personas y, al ingresar al domicilio de la calle García Merou al 2900, efectivos de la Comisaría Undécima hallaron el cuerpo escondido en un electrodoméstico.

En el lugar se encontraba también el hijo menor de la víctima, quien al inicio dio versiones contradictorias pero luego confesó que el jueves anterior había discutido con su padre y lo estranguló. Aseguró que la pelea se originó por la venta de bienes familiares para obtener dinero con el que pretendía comprar drogas.

La fiscal ordenó su inmediata aprehensión por el delito de homicidio y dispuso distintas medidas de prueba, entre ellas la recolección de registros de cámaras de seguridad con intervención del Departamento de Cibercrimen. El cuerpo fue trasladado al Instituto Médico Forense, donde se le practicará la autopsia con la participación de peritos del Gabinete Científico y del médico policial Horacio Vargas.

En paralelo, una mujer de 37 años, pareja del detenido, fue conducida a declarar como testigo. Autoridades de la Policía Metropolitana se hicieron presentes en la escena para supervisar el procedimiento.

La Justicia avanzará en los próximos días con la imputación formal contra Marcos Gauna, mientras aguarda los resultados de los estudios forenses que permitirán determinar con precisión cómo ocurrió el crimen.