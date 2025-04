Quemacoches incendiaron ocho autos y una moto frente a la sede del PJ en Balvanera

Durante la madrugada del domingo, un grupo de quemacoches provocó un incendio que afectó a varios vehículos estacionados en el barrio porteño de Balvanera, en inmediaciones de Plaza Once.

El ataque ocurrió sobre la calle Matheu al 100, entre Adolfo Alsina e Hipólito Yrigoyen, muy cerca de donde se encuestra la sede del Partido Justicialista (PJ) porteño. En total, fueron incendiados ocho autos y una moto.

Las llamas fueron combatidas por dotaciones de Bomberos de la Ciudad, que lograron controlar el fuego en el transcurso de la madrugada. Inicialmente, un parte de la Policía de la Ciudad informó que el incendio había dañado al menos seis vehículos.

Sin embargo, con el avance de las tareas de relevamiento, se confirmó que fueron nueve los rodados afectados: ocho automóviles y una motocicleta que quedó completamente calcinada.

Según testigos del barrio, el ataque se produjo entre las 3 y las 3.30 de la mañana. Entre los vehículos dañados se encuentran una Chevrolet Tracker, un Fiat Punto, una Fiat Fiorino, un Chevrolet Prisma, una Jeep Cherokee, un Ford Focus, un Chevrolet Agile y un Volkswagen Gol. La moto afectada fue una Suzuki de 125 cc. Todos los vehículos estaban estacionados en la misma vereda, justo enfrente del edificio del PJ.

Agentes de la Comisaría Vecinal 3C de la Policía de la Ciudad trabajaron en el lugar durante la mañana, en el marco de la investigación del hecho. Vecinos expresaron su preocupación por lo sucedido. “Fue una locura... Escuché las sirenas y al levantarme y salir a la calle vi todo este desastre... Y la mayoría de los dueños de los autos, son laburantes, de acá del barrio”, relató un residente del barrio.

El mismo vecino explicó en declaraciones a TN que, si bien se trata de “un barrio tranquilo”, tuvieron problemas previos con inmuebles tomados: “Al lado del PJ hubo un caserón abandonado que fue tomado por familias peruanas. Eran como 70. Tardamos siete años en poder desalojarlos. En otro edificio de la cuadra, todo un piso estaba tomado por narcos, chorros. A la vuelta tenés otra casa tomada. Este es un sector de varias cámaras así que calculo que podrán identificar a quienes hicieron esto”.

Otra vecina también compartió su testimonio: “No lo puedo creer. No escuchamos el ataque. Sí, las sirenas de los Bomberos durante la madrugada. Eran cerca de las 4:00. No me extraña, porque siempre se junta gente en esta zona que toma y hace lío. Pero, sinceramente, no sé por qué hacen estas cosas”.

Durante la mañana, agentes de la Policía Federal Argentina (PFA) realizaron el análisis de las cámaras de seguridad en la zona. Se confirmó la existencia de al menos dos cámaras en la sede del PJ y otra en un edificio ubicado en la esquina.

La investigación quedó en manos ahora de la División Investigaciones Comunales 3, con intervención de la Unidad Fiscal de Flagrancia Este, a cargo del fiscal Juan Pablo Iglesias.

NG