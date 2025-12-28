Familia narco: condenan a una pareja, sus tres hijos y el yerno

Una pareja, sus tres hijos y el yerno fueron condenados por integrar una organización narco de carácter familiar que operó desde 2011 y que fue desarticulada en 2024. Así lo resolvió el Tribunal Oral Federal N° 2 de Salta, que impuso penas de hasta 13 años de prisión y ordenó el decomiso de dinero, propiedades y vehículos utilizados para sostener la operatoria ilícita.

La sentencia fue dictada el 15 de diciembre pasado por la jueza Gabriela Catalano, quien actuó de manera unipersonal en una audiencia de homologación de un acuerdo pleno. En el proceso intervinieron representantes del Ministerio Público Fiscal, entre ellos la fiscal general adjunta Mariana Gamba Cremaschi y el auxiliar fiscal Jorge Viltes Monier, en una investigación impulsada por la Procuraduría de Narcocriminalidad y su oficina regional NOA.

La pena más elevada recayó sobre Emanuel Gabriel Cala, señalado como líder de la organización. Fue condenado a 13 años de prisión como jefe de una asociación ilícita dedicada al financiamiento y organización del tráfico de estupefacientes en la modalidad transporte, en dos hechos, uno de ellos agravado por la intervención de tres o más personas, en concurso real con el delito de lavado de activos. La sanción fue unificada en 15 años debido a su participación en otro proceso penal por transporte agravado de droga.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Su pareja, Melisa Aleman, recibió una condena de 6 años y 6 meses de prisión por su rol como cojefa de la organización en los mismos delitos, pena que fue unificada en 8 años por una condena previa por transporte agravado de estupefacientes. Según la acusación, ambos concentraban las decisiones centrales del clan y canalizaban el flujo de dinero generado por la actividad ilegal.

También fueron condenados los tres hijos de Aleman, Dalci Gabriela, Kevin Gabriel y Alex Facundo Aleman, considerados miembros de la asociación ilícita y partícipes secundarios del delito de lavado de activos. En su caso, el tribunal les impuso una pena de 3 años de prisión de ejecución condicional. A la misma condena y por idéntica figura penal fue sentenciado Marcelo Nicolás Juárez, pareja de una de las hijas del matrimonio.

En materia patrimonial, el tribunal dispuso el decomiso a favor del Estado nacional de tres inmuebles, dos ubicados en barrios de la ciudad de Salta y otro en la provincia de Córdoba. También ordenó la confiscación de nueve automóviles y cinco motocicletas, además de 16 mil dólares, más de 800 mil pesos secuestrados en distintos procedimientos y alrededor de 8,5 millones de pesos depositados en una cuenta bancaria.

La investigación estableció que la organización funcionaba de manera estable, con roles definidos dentro del núcleo familiar. Cala asumía la logística de los envíos y el financiamiento, mientras que Aleman intervenía en la adquisición del estupefaciente, aprovechando contactos con proveedores en Bolivia. Esa estructura permitió concretar transportes de hasta 100 kilos de cocaína hacia distintas provincias del país.

Entre los hechos acreditados se destacó un procedimiento realizado el 20 de agosto de 2022 en la Ruta Nacional 5, a la altura del paraje Yuchán, donde se secuestraron 102 kilos de cocaína ocultos en un camión con semirremolque. Otro episodio ocurrió el 28 de mayo de 2023 en la Ruta Nacional 68, en el puesto fijo Viñaco, con el hallazgo de casi 98 kilos de cocaína transportados en una camioneta que era escoltada por un vehículo “puntero”.

Los imputados fueron detenidos el 7 de marzo de 2024 durante un operativo con allanamientos simultáneos en Salta, Jujuy, Santiago del Estero y Córdoba. Al día siguiente, el Ministerio Público Fiscal formalizó la imputación y les atribuyó responsabilidad en decenas de hechos vinculados al lavado de activos.