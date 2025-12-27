La familia de Angelina, la nena baleada en Navidad, informó que está en “estado crítico pero estable”

Angelina, la nena de 12 años que recibió el impacto de una bala perdida en la cabeza en medio de los festejos por Navidad y actualmente permanece internada en el área de terapia intensiva del Sanatorio de La Trinidad, de Ramos Mejía, se encuentra en “estado crítico pero estable, con pronóstico reservado”. Así lo informó su familia a través de un comunicado.

A través del comunicado difundido en las últimas horas, la familia de la niña brindó información oficial sobre su estado de salud. En el mensaje, los familiares explicaron que el objetivo es “informar su situación clínica” ante la enorme preocupación generada por el caso.

Según detallaron, “Angelina se encuentra actualmente internada en la Unidad de Terapia Intensiva (UTI)”, donde continúa bajo cuidados intensivos. En ese marco, precisaron que “su estado es crítico pero estable, con pronóstico reservado”, como consecuencia directa de “una lesión por impacto de proyectil de arma de fuego”.

Comunicado de la familia de Angelina

En el comunicado, la familia remarcó que la menor “está recibiendo la atención médica correspondiente a su cuadro a cargo de un equipo de especialistas”, y destacó el trabajo del personal de salud que la asiste desde el momento del hecho.

También expresaron su reconocimiento al entorno médico e institucional que acompaña la evolución de la nena. “Agradecemos a los médicos tratantes y a las autoridades del sanatorio por los cuidados brindados, y a la prensa por su preocupación, cobertura e interés en el caso”, señalaron.

Por último, los familiares solicitaron resguardar la intimidad en este momento crítico. “Solicitamos el máximo respeto por la privacidad de la familia, que por el momento no realizará declaraciones ni entrevistas”, indicaron, y aclararon que “toda información oficial será comunicada a través de este canal, en caso de que se registren cambios significativos en la evolución del cuadro”.

Caso Angelina: la investigación judicial

En el plano judicial, la causa se mueve sobre más de un escenario posible. Una de las líneas de trabajo pone el foco en una persona del entorno barrial de la víctima, a quien se intenta ubicar como eventual responsable del disparo.

En simultáneo, los investigadores siguen una alternativa de mayor complejidad: la posibilidad de que el tiro haya salido de un grupo de personas que, durante los festejos navideños y a escasa distancia del lugar, habría circulado armado y exhibido esa condición. El análisis de ambas hipótesis está en manos de la fiscal Valeria Courtade, titular de la UFI N.º 3 de Morón, que conduce la investigación.

El expediente también incorporó en las últimas horas un registro audiovisual obtenido de una cámara de seguridad instalada en una vivienda cercana. El material muestra a un niño que juega en un patio con una estrellita hasta que, de manera abrupta, gira su cabeza ante un fuerte estruendo.

Para los investigadores, ese sonido podría coincidir temporalmente con la detonación del arma cuyo proyectil terminó en la cabeza de Angelina instantes después.

En cuanto a los elementos técnicos, los primeros informes médicos y forenses realizados a partir de la tomografía señalaron que la bala correspondería a un calibre .40, aunque los especialistas no descartan que se trate de munición de 9 milímetros.

Ambas posibilidades continúan abiertas mientras se desarrollan peritajes balísticos más profundos, orientados a reconstruir un dato clave para la causa: la trayectoria exacta del disparo y el punto desde el cual fue efectuado.

