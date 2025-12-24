Balearon una vivienda de madrugada en Resistencia: investigan un ataque a tiros sin heridos

Un violento episodio con armas de fuego es investigado por la Policía del Chaco luego de que una vivienda del sur de Resistencia fuera atacada a balazos durante la madrugada de este miércoles. La víctima, identificada por sus iniciales C.C.C. (60), resultó ilesa, aunque los disparos impactaron en distintos sectores del inmueble y algunos proyectiles quedaron alojados en el interior.

Según el parte policial, el hecho ocurrió entre las 4.20 y las 4.30, cuando la mujer escuchó detonaciones de arma de fuego dirigidas contra su domicilio, ubicado sobre avenida Leonardi al 1400. Tras resguardarse por temor a resultar herida, constató que su vivienda presentaba múltiples impactos de bala en la puerta principal y en una ventana frontal, además de vainas servidas esparcidas en el lugar.

Efectivos de la Comisaría Octava se constituyeron de inmediato en el domicilio y corroboraron lo denunciado. En el lugar se secuestraron tres vainas servidas aparentemente calibre 9 milímetros y se contabilizaron al menos seis impactos de proyectil. Tres de ellos atravesaron la puerta de acceso principal, ingresaron al inmueble y dos proyectiles quedaron alojados cerca de una pared interior. Otros dos impactos se registraron en el muro frontal, mientras que un disparo rompió el vidrio de una ventana, impactó contra un soporte de madera tipo palet utilizado para planteros y quedó incrustado allí. También se hallaron fragmentos de proyectiles en el patio interno.

La denunciante manifestó no sospechar de ninguna persona en particular y fue invitada a radicar la correspondiente denuncia formal. Intervino el ayudante fiscal de turno, Cristian Velazco, quien dispuso la realización de un acta de inspección ocular, el secuestro de los elementos balísticos, la toma de testimonios a vecinos de la zona y el relevamiento de cámaras de seguridad del sector.

Desde la Fiscalía se informó además que no intervendrá personal del Gabinete Científico, por lo que todas las diligencias investigativas quedarán a cargo de la dependencia policial actuante. La causa fue caratulada como “Investigación actuada” y continúa en etapa de recolección de pruebas para determinar la autoría y el móvil del ataque.