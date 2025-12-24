El Gobierno del Chaco acreditará este viernes el Refrigerio para empleados públicos

El Gobierno del Chaco informó que este viernes 26 de diciembre se acreditará el Refrigerio correspondiente a los trabajadores activos de la Administración Pública Provincial. El pago se realizará durante la tarde y estará disponible mediante la tarjeta Tuya Recargable del Nuevo Banco del Chaco.

La confirmación fue realizada por el subsecretario de Hacienda, Sebastián Villalonga, quien señaló que el beneficio alcanzará a la totalidad de los empleados públicos en actividad. En ese marco, destacó que el cumplimiento del cronograma responde a una política de orden administrativo y responsabilidad fiscal impulsada por la actual gestión.

“Esto representa una muestra de responsabilidad y compromiso, como nos pide el gobernador Leandro Zdero, en el marco de una administración ordenada”, expresó el funcionario. Además, subrayó que el pago se realiza “con transparencia y en tiempo y forma”, ratificando la previsibilidad en el manejo de los recursos públicos.

Desde el Ejecutivo provincial remarcaron que el depósito del Refrigerio forma parte de las obligaciones salariales habituales y se instrumenta, como en ocasiones anteriores, a través del sistema bancario provincial, permitiendo a los trabajadores acceder al beneficio de manera ágil y segura.