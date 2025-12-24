Navidad en Resistencia: cómo funcionarán bancos, comercios y servicios durante las fiestas

Con la llegada de Navidad y Año Nuevo, distintos sectores de Resistencia modificarán su funcionamiento habitual. Bancos, comercios, transporte público y servicios esenciales operarán con horarios especiales durante las jornadas festivas, en un esquema que se repetirá entre el 24 y el 31 de diciembre y los días feriados del 25 y 1 de enero.

Transporte público

El servicio de colectivos urbanos circulará los días 24 y 31 de diciembre hasta las 21 horas. En tanto, el 25 de diciembre y el 1 de enero funcionará con frecuencia reducida, similar a la de un día feriado.

En el caso del transporte interprovincial Chaco–Corrientes, el 24 habrá servicio normal, con últimas salidas entre las 19 y las 20.30. El 25, el esquema será el de un domingo: primer colectivo a las 5, frecuencia cada hora hasta las 7 y luego cada 20 a 30 minutos, con último servicio a las 0.30. El mismo cronograma se aplicará el 31 de diciembre y el 1 de enero.

Recolección de residuos

La recolección nocturna comenzará más temprano los días 23 y 24 de diciembre, iniciándose a las 15.30, para permitir que los trabajadores puedan pasar las fiestas en familia. Esta modalidad también se implementará el 30 de diciembre y en Año Nuevo.

Bancos

El Nuevo Banco del Chaco no atenderá al público los días 24 y 31 de diciembre, en el marco del asueto dispuesto por el Banco Central de la República Argentina. La atención será normal los viernes 26 de diciembre y 2 de enero.

Durante las jornadas sin atención presencial, los clientes podrán operar a través de NBCH24 Online Banking, tanto en la web como en la aplicación, además de utilizar cajeros automáticos, tarjetas de débito y crédito para pagos, transferencias, recargas y compras con QR.

Comercios

La Cámara de Comercio de Resistencia y el Centro de Empleados de Comercio acordaron horarios especiales de cierre para ordenar la actividad en fechas de alta demanda. El 24 de diciembre, los locales cerrarán a las 19.30, mientras que el 31 lo harán a las 18.30.

Desde ambas entidades aclararon que, una vez cumplido el horario, solo podrán finalizar sus compras quienes ya se encuentren dentro de los locales, y recomendaron organizar las adquisiciones con anticipación para evitar aglomeraciones.

Estaciones de servicio

Las estaciones YPF atenderán los días 24 y 31 hasta las 22. Luego, el expendio se interrumpirá hasta las 6 de la mañana del 25 y del 1 de enero, sin guardias mínimas en la ciudad, salvo en estaciones ubicadas sobre rutas para asistencia a viajeros. En el caso de Shell, el esquema será similar, aunque con guardias mínimas para emergencias y atención a fuerzas de seguridad. Desde el sector sugieren cargar combustible antes de las 22.

Administración pública

El Gobierno del Chaco dispuso asueto administrativo para los días 26 de diciembre y 2 de enero, generando dos fines de semana largos consecutivos. Los días 24 y 31, el personal administrativo trabajará con normalidad en el horario de 6.30 a 12.

En el ámbito de la Municipalidad de Resistencia, habrá asueto los días 24, 26 y 31 de diciembre, y el 2 de enero, lo que también derivará en fines de semana extralargos durante las celebraciones.

Mientras tanto, en la previa de Nochebuena, el centro de Resistencia vive jornadas de intensa actividad comercial y tránsito, con fuerte movimiento de peatones y vehículos, especialmente motocicletas, en una de las semanas más activas del año para el comercio local.