Bala perdida: Angelina pelea por su vida y analizan un video clave

En los primeros minutos del miércoles 25 de diciembre, mientras los fuegos artificiales iluminaban el cielo del barrio, una nena de 12 años cayó al suelo tras sentir un impacto en la cabeza. Antes de perder el conocimiento, alcanzó a decir una frase que heló a todos: “Me quema”.

Angelina estaba en la vereda de su casa, en Villa Sarmiento, partido de Morón, junto a familiares, celebrando la llegada de la Navidad. En ese marco, un disparo efectuado a varias cuadras de distancia terminó con la bala alojada en su cráneo. Desde entonces, la chiquita permanece internada en estado crítico y lucha por su vida.

Los médicos confirmaron que el proyectil quedó incrustado en la fosa posterior del cráneo y no tuvo orificio de salida, una situación que agravó el cuadro clínico. Angelina fue trasladada de urgencia al Sanatorio de la Trinidad, donde permanece en terapia intensiva bajo estricta observación médica, luego de más de treinta horas claves para su evolución.

En paralelo a la atención médica, la investigación avanzó en las últimas horas con el análisis de un video captado por una cámara de seguridad de una vivienda de la zona. En las imágenes se observa a un nene jugando en un patio con una estrellita y, de repente, girando la cabeza al escuchar una fuerte detonación. Para los investigadores, ese estruendo podría corresponder al disparo que minutos después impactó en la cabeza de Angelina.

Las pericias iniciales sobre la tomografía de la menor indicaron que el proyectil sería de calibre .40, aunque los peritos no descartan que se trate de un arma calibre 9 milímetros. Ambas hipótesis siguen bajo análisis mientras se realizan estudios balísticos complementarios para determinar el recorrido de la bala y su punto de origen.

Una de las líneas de investigación apunta a un vecino de la menor como posible autor del disparo. Sin embargo, los investigadores también evalúan otra hipótesis más compleja: que el tiro haya sido efectuado por una banda que, a unas dos cuadras del lugar, se jactaba de desplazarse armada durante los festejos. Esa pista es analizada por la fiscal Valeria Courtade, a cargo de la causa.

Mientras tanto, la familia sigue aferrada a cada señal positiva. La tía de Angelina habló sobre su estado de salud y llevó algo de alivio en medio de la angustia. Dijo que la nena se encuentra estable y que los médicos continúan con los controles permanentes. Aun así, reconoció que el proceso será largo y que cada avance se vive con extrema cautela.