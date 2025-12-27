Acusan a dos menores de 13 años por un brutal ataque en Rosario

Los festejos de Navidad en Rosario derivaron en una escena de extrema violencia en la zona norte. Allí un joven en situación de calle terminó con graves quemaduras tras ser atacado con fuego. El hecho se registró en French al 2000 y abrió una investigación penal que tiene como principales sospechosos a dos adolescentes de 13 años.

El joven, identificado como David, fue encontrado herido cerca del ingreso de una vivienda luego de un llamado que alertó a la policía. Al arribar, los efectivos constataron lesiones visibles compatibles con quemaduras y recogieron el testimonio de la propietaria del domicilio, quien señaló que su hijo y un amigo —ambos de la misma edad— habrían rociado al joven con nafta y prendido fuego. El otro adolescente negó haber participado del ataque y afirmó que intentó colaborar para apagar las llamas junto a terceros.

David fue trasladado de urgencia al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez, donde ingresó cerca del mediodía. El parte médico indicó quemaduras de tipo A y B en el 35% del cuerpo, con compromiso del tórax, el abdomen y el brazo derecho, un cuadro que exige atención especializada.

La directora del hospital, Andrea Becherucci, informó que el paciente llegó consciente y fue derivado de inmediato a la unidad de quemados. Precisó que se trata de lesiones por fuego directo y que la internación se mantendrá en un sector especializado debido a la gravedad del cuadro.

La causa está a cargo del fiscal de Menores Ernesto Ducasse, quien ordenó el relevamiento de testimonios y dispuso que el principal acusado permanezca bajo resguardo de su madre. Además, se secuestraron en el lugar una botella y un encendedor que habrían sido utilizados durante la agresión, elementos claves para reconstruir la mecánica del hecho.