Investigan un posible caso de gatillo fácil en un operativo en Lugano

La actuación de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires quedó en la mira tras un operativo realizado el 25 de diciembre pasado en el Barrio 20, en la zona de Villa Lugano, que culminó con la muerte de un hombre de 45 años y denuncias por un uso desmedido de la fuerza.

El hecho se registró pasadas las 13 en la intersección de Chilavert y Araujo, cuando personal de la División Unidad Táctica de Pacificación intervino a partir de un llamado por disturbios en la vía pública. De acuerdo con fuentes del caso, al arribar al lugar los efectivos comenzaron a ser agredidos con piedras y botellas, y tres policías resultaron con lesiones de distinta gravedad.

Siempre según la versión oficial, el personal policial no utilizó armas de fuego y recurrió únicamente a material antidisturbio para dispersar a los agresores. En el marco del procedimiento fueron detenidas tres personas –dos hombres de 21 y 32 años y una mujer de 42– que luego recuperaron la libertad.

Durante el operativo, uno de los hombres que participaban del enfrentamiento, identificado como Gabriel González, de 45 años, fue asistido por el SAME con una herida a la altura del tórax y trasladado al Hospital Piñeiro, donde finalmente se constató su fallecimiento. La Justicia aguarda los resultados de la autopsia para establecer con precisión las causas de la muerte y el tipo de lesión que la provocó.

La causa quedó en manos del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 20, que dispuso que las actuaciones sean instruidas por la Policía Federal. En ese marco, la Policía de la Ciudad entregó celulares, cámaras y los elementos antidisturbio utilizados durante el operativo para ser analizados en la investigación. Además, se inició un sumario interno para determinar posibles responsabilidades, con intervención de la Oficina de Transparencia y Control Externo del Ministerio de Seguridad y Asuntos Internos de la fuerza.

En paralelo a la investigación judicial, comenzaron a circular videos registrados por vecinos y difundidos en redes sociales. En esas imágenes se observa el momento en que los efectivos avanzan sobre varias personas con golpes y, segundos después, se escuchan varias detonaciones.

En ese contexto, María del Carmen Verdú, abogada y referente de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi), sostuvo que “la compañera de González y mamá de su hijo, Nelly Portillo, también recibió un disparo de arma de fuego y está internada en el hospital, afortunadamente fuera de peligro porque fue en la pierna”.