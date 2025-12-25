“Cayó desplomada”: el crudo relato del tío de Angelina, la nena herida por una bala perdida en Navidad

Villa Sarmiento atraviesa horas de conmoción tras un hecho de violencia que marcó de manera brutal los festejos de Navidad. Angelina, una niña que celebraba junto a su familia en la casa de sus abuelos, fue alcanzada por una bala perdida minutos después del brindis de la medianoche y permanece internada en una clínica de Ramos Mejía, con el proyectil aún alojado en su cuerpo.

El testimonio más desgarrador llegó de la voz de su tío, quien este jueves habló con medios televisivos y reconstruyó el momento exacto en el que la celebración se transformó en una pesadilla. “Cayó desplomada. Estábamos acá afuera y enseguida la llevamos al hospital”, relató, todavía atravesado por la escena.

Según contó, el disparo ocurrió alrededor de las 12:05 de la noche, mientras la familia se encontraba en la vereda. Angelina no corría, no jugaba ni manipulaba ningún objeto: simplemente miraba el cielo. “Estaba viendo los fuegos artificiales cuando le pegó de costado”, explicó, al intentar darle sentido a un episodio tan absurdo como violento.

El hombre señaló que todo sucedió en cuestión de segundos y que nadie alcanzó a escuchar el origen del disparo. Solo hubo gritos, confusión y la urgencia de trasladarla de inmediato para recibir atención médica.

A pesar de la gravedad que implica una herida de arma de fuego, el tío intentó llevar algo de tranquilidad al contar cómo evoluciona la niña. “Está mejor, estable”, dijo, en base a los últimos partes médicos que recibió la familia, aunque aclaró que el cuadro sigue siendo delicado.

Uno de los datos que trajo algo de alivio es que, en principio, la bala no habría afectado la parte motriz. “Ahora está sedada, con la zona muy inflamada. La bala todavía sigue adentro”, confirmó. La familia mantiene la esperanza de que el daño no haya comprometido órganos vitales. “Hay que ver, quizá le rozó y no le tocó nada adentro”, expresó con cautela.

Antes de regresar al centro asistencial donde Angelina permanece bajo estricta observación, el tío dejó un pedido simple y contundente: “Es una criatura. Solo pedimos que se recupere y pueda vivir tranquila después de esto”.

