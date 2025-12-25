Navidad trágica en La Plata: detuvieron a un hombre acusado de matar a un vecino por fuegos artificiales

Un hombre de 68 años fue detenido en la ciudad de La Plata, acusado de haber asesinado a un vecino durante los festejos de Navidad, luego de una discusión vinculada al uso de fuegos artificiales. El hecho ocurrió en el barrio Aeropuerto, en la zona sur de la capital bonaerense, y generó conmoción entre los vecinos.

Según informaron fuentes policiales, el presunto agresor fue identificado como Juan Carlos Magen, quien se habría quejado porque los hijos de la víctima arrojaron pirotecnia durante casi todo el día. En ese contexto, efectuó varios disparos desde la ventana de su departamento, ubicado en la intersección de las calles 609 y 4.

Uno de los proyectiles impactó en Daniel Néstor Rubén Ramírez, de 45 años, quien se encontraba en el descanso de la escalera del edificio. El hombre sufrió heridas de arma de fuego en el cuello y en el hombro izquierdo y murió a causa de las lesiones.

Tras el crimen, y en señal de protesta, vecinos del barrio incendiaron un Peugeot 504 que pertenecía al acusado. La situación obligó a un importante despliegue policial en la zona para contener los disturbios y preservar la escena.

Efectivos del Comando de Patrulla y personal del Grupo Táctico Operativo (GTO) realizaron un allanamiento en el domicilio del imputado, donde secuestraron tres armas -una escopeta especial reforzada calibre 20 con una munición en la recámara, una pistola Bersa Thunder calibre .40, un rifle de aire comprimido-, una funda de pistola y varias municiones.

Magen quedó detenido e imputado por el delito de homicidio. En la causa interviene la Unidad Fiscal de Instrucción (UFI) de La Plata, que dispuso las primeras medidas de prueba y la preservación del lugar para el trabajo de peritos de la Policía Científica.

El cuerpo de la víctima fue trasladado a la morgue judicial para la realización de la autopsia, mientras avanza la investigación para reconstruir con precisión la secuencia del ataque y determinar las responsabilidades penales del acusado.

