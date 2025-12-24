Capturaron a una banda de adolescentes que robaba motos, las desarmaba y comercializaba sus partes

La Policía de la Provincia de Buenos Aires capturó a una banda de cuatro menores que robaban motos, para luego desarmarlas y vender sus partes en la zona de Quilmes y Berazategui. Los acusados, que tienen entre 15 y 17 años, fueron arrestados tras una serie de 12 allanamientos.

Fuentes policiales indicaron que la investigación, iniciada el 6 de octubre tras el hallazgo de dos motocicletas con impedimento legal, estuvo coordinada por el Grupo Táctico Operativo (G.T.O) de la Comisaría Sexta de Quilmes.

Las primeras actuaciones estuvieron inicialmente bajo la órbita de la UFI Nº6 del Departamento Judicial Quilmes, que tras ocho operativos, logró la aprehensión de un joven de 17 años y el secuestro de motocicletas.

A partir de entonces, la causa pasó a la UFI del Fuero Juvenil Nº1 del Departamento Judicial de Quilmes, que dispuso el alojamiento del menor en el Centro de Admisión de Menores de esa localidad bonaerense.

Los investigadores continuaron con tareas de inteligencia para identificar al resto de la banda. La pesquisa incluyó el análisis de publicaciones en redes sociales, donde los sospechosos exhibían armas de fuego, grandes sumas de dinero en efectivo y motocicletas que, según sus propios comentarios, habían sido “sustraídas”.

Además, se registraron publicaciones con ofertas de autopartes a la venta. Con estos elementos reunidos, el GTO de la Comisaría 6ª elevó el sumario a la Fiscalía, que habilitó la ejecución de doce órdenes de allanamiento en los domicilios de los sospechosos, en los lugares donde se almacenaban los elementos robados y en los puntos de comercialización de las autopartes.

El operativo policial contó con la participación del GTO de Quilmes y de distintas dependencias del AMBA Sur 1, con el apoyo del GAD y de Infantería de la Policía bonaerense. Los allanamientos se concentraron en las localidades de Ezpeleta y Berazategui. En la primera de ellas se realizaron ocho procedimientos, todos con resultado negativo

En Berazategui, en tanto, fue detenido un adolescente de 15 años, conocido como “Pilu”, a quien se le secuestró un teléfono celular para peritaje, varias llaves de armado casero y una réplica de pistola de aire comprimido calibre 5,5 mm.

Operaban en Quilmes y Berazategui

En la misma localidad, otro joven de 16 años fue aprehendido con un celular, una pistola calibre 9 mm marca Browning’s con la numeración suprimida y una importante cantidad de autopartes de motocicletas. Posteriormente, la Policía detuvo a un tercer sospechoso, también de 15 años, al que se le incautaron un teléfono celular, una pistola calibre .22 marca Bersa con numeración suprimida, numerosas autopartes de motos y llaves tipo “yuga”.

Tras los procedimientos, la UFI Juvenil dispuso la aprehensión de los tres menores por los delitos de asociación ilícita, portación ilegal de arma de guerra y portación ilegal de arma de uso civil. Además, ordenó su traslado al Centro de Admisión de Menores de La Plata y la remisión de las actuaciones a sede judicial para continuar con la investigación.