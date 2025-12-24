Un megaoperativo de gran escala tuvo lugar en Rosario, Santa Fe, y puso en jaque a varias bandas narcocriminales que funcionaban en el área norte del Distrito Sur, presuntamente lideradas por Alejandro “Chucky Monedita” Núñez, detenido en la cárcel de Piñero. En total, se realizaron 39 allanamientos, donde al menos 16 personas fueron arrestadas y se secuestraron varios kilos de cocaína y marihuana, armas de fuego y dinero en efectivo.

Los procedimientos fueron un trabajo conjunto entre el Ministerio Público de la Acusación y la Policía de Investigaciones (PDI) de Santa Fe, con apoyo de grupos tácticos, y apuntaron a darle un golpe a la logística del microtráfico de estupefacientes. De esta forma, se lograron secuestrar las drogas, fraccionadas y listas para la venta, balanzas de precisión, elementos de corte, celulares y más de 15 millones de pesos en efectivo.

La investigación se inició por denuncias de vecinos que habían relatado diferentes episodios de violencia y tráfico de drogas en el barrio, a lo que también se sumó una causa por balaceras registradas en la zona. Más de 450 efectivos participaron del procedimiento, que incluyó la colaboración de fuerzas federales, el despliegue de 120 móviles y grupos de irrupción especializados.

Las pesquisas y búsqueda de información tomó más de dos meses, acorde a la complejidad de las estructuras investigadas, y a través de las escuchas telefónicas se logró identificar los roles de los sospechosos. Los fiscales Brenda Debiasi y Franco Tassani indicaron que esos registros fueron claves para hacer "un abordaje estratégico profundo del territorio”.

Los operativos se concentraron en distintos domicilios del barrio Tablada, donde las agrupaciones que estaban bajo la mira de la Justicia disputaban el control territorial y utilizaban la violencia como mecanismo de disciplinamiento y expansión.

Una investigación silenciosa

Según explicó la directora de la PDI, Eva Cainelli, la investigación demandó dos meses y medio y los allanamientos comenzaron alrededor de la 1 de la madrugada y se extendieron hasta las 8 de la mañana. "Logramos reconstruir la estructura y el funcionamiento de distintos grupos criminales que comercializaban estupefacientes y protagonizaban hechos de violencia altamente lesiva, como balaceras contra domicilios, y amenazas”, señaló.

Ese trabajo previo permitió definir los objetivos de los allanamientos y avanzar sobre la estructura de la banda vinculada a "Chucky Monedita", condenado en junio de 2024 por instigar dos crímenes señalados como "narcoterroristas" y que cumple una pena de 24 años y seis meses de prisión en la mencionada cárcel para presos de "alto perfil".

Los miembros de la misma respondían a su esposa, Brenda “La Cote” Pared, y a su cuñada, Jesica “La Fea” González -también consideradas reclusas de "alto perfil"-, según trascendió a partir del análisis de las comunicaciones telefónicas.

Operativo en Rosario: el resultado de los allanamientos

Durante los casi 40 procedimientos se secuestraron 1.139,34 gramos de cocaína —tanto en trozos compactos como fraccionada para el narcomenudeo—, 22,86 gramos de marihuana y más de 15 millones de pesos en efectivo. Además, se incautaron tres armas de fuego, una máquina contadora de billetes, balanzas de precisión y diversos elementos utilizados para el fraccionamiento de la droga.

En uno de los allanamientos, realizado en una casa ubicada en la calle Colón al 3900, se identificó que vivían dos mujeres y la Policía encontró un bolso negro con un ladrillo de cocaína compacta. Al revisarlo, descubrieron que tenía 10 millones de pesos en efectivo.

Por disposición de las autoridades, 16 personas quedaron detenidas, mientras que otras tres permanecen aprehendidas a la espera de que se resuelva su situación procesal.

Por otro lado, hay otras cuatro que están prófugas, no pudieron ser halladas en ninguno de los domicilios y ya se libraron las órdenes de captura correspondientes.

Entre los detenidos figura una persona señalada como organizadora de la asociación dedicada a la venta de estupefacientes y a la "comisión de delitos contra las personas", considerada una pieza central dentro del entramado criminal. "Los resultados se alcanzaron tras abordar episodios como balaceras, abusos de armas, amenazas, usurpaciones y tentativas de homicidio”, expresó el fiscal Tassani.

Debiasi, en tanto, destacó la identificación de los grupos que operaban de manera simultánea en la zona norte del Distrito Sur de Rosario y cerró: “Los allanamientos apuntaron a detener a personas directamente relacionadas a la investigación y permitieron secuestrar una gran cantidad de droga, dinero y teléfonos celulares”.

