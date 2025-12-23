Dos hombres y una mujer fueron asesinados a balazos durante la madrugada de este martes en el sur de Rosario, Santa Fe, en un ataque que dejó además a una cuarta persona gravemente herida. El episodio ocurrió en el barrio Las Flores, una zona atravesada por reiterados hechos de violencia e históricamente dominada por la banda narcocriminal de "Los Monos".

El tiroteo se registró en la intersección de las calles Lirio y España, donde las víctimas habrían sido sorprendidas en circunstancias que todavía se encuentran bajo investigación. Los primeros en llegar al lugar fueron los agentes de la Prefectura Naval Argentina, que constataron la muerte de Érica Tamara Ayala, de 35 años, y de un hombre que no tenía documentación, por lo que aún se desconoce su identidad.

Luego, se trasladó a dos heridos a un centro de salud de alta complejidad, se activó un rápido despligue y arribó al lugar el gabinete criminalístico de la Policía de Investigaciones de Santa Fe. La escena, marcada por manchas de sangre y casquillos esparcidos, fue inmediatamente preservada para permitir el trabajo de los peritos.

Los investigadores comenzaron a reconstruir los últimos movimientos de las víctimas con el análisis de las cámaras de seguridad de la zona, con el fin de analizar si el ataque estuvo dirigido específicamente contra alguno de ellos y si se trató de un ajuste de cuentas.

Una víctima falleció en hospital y un cuarto sigue internado

Según información oficial, el Sistema Integrado de Emergencia Sanitaria (SIES) recibió varios llamados al número de emergencia 911 solicitando ambulancias para cuatro personas heridas. Al llegar al lugar, ubicado en un terreno de casas precarias y un enorme basural, se constató la muerte de Ayala y del hombre que aún no fue identificado.

Rápidamente traslasaron a los heridos a dos centros de salud diferentes debido a la gravedad de las lesiones Uno de ellos, Fabio Roldán, de 34 años, falleció poco después de ingresar al Hospital Centenario a pesar de los esfuerzos del personal médico. Presentaba heridas de bala en el torso y en ambos brazos.

El otro, llamado Roque A., fue derivado de urgencia al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca), con impactos de bala en la cara y el pecho. Allí, permanece internado "en estado reservado" en la unidad de terapia intensiva, según pudo averiguar PERFIL.

Investigan otra balacera en Rosario

En el lugar del ataque la Policía realizó el relevamiento de rastros, secuestró vainas servidas y comenzó el análisis de las cámaras de videovigilancia de la zona. La causa quedó en manos del Ministerio Público de la Acusación, que avanza en la identificación de los autores y en la determinación del móvil del ataque.

El triple crimen volvió a poner en foco la escalada de violencia que parece resurgir en Rosario y la tensión que persiste sobre todo en los barrios del sur de la ciudad. Hace casi dos semanas, se produjo un doble crimen en el sudoeste rosarino, donde un sicario disparó contra un grupo de personas que estaban en la vereda en el barrio Triángulo.

El hecho sucedió en la calle Cisneros al 6300 y la comunidad quedó conmovida por los dos crímenes, el de la adolescente de 16 años Deisy Jazmín Durán, que falleció de un disparo en la cabeza, y el de Rodolfo Cautivo, de 30, que recibió múltiples impactos. Durante ese ataque, otras cuatro personas resultaron heridas y fueron internadas tras ser baleadas en sus piernas.

