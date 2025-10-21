Tragedia en Rosario: fue asaltado en la costanera y murió tras ser empujado al vacío

Un joven de 30 años fue asaltado por dos delincuentes armados en la costanera central de Rosario y murió tras ser arrojado por el vacío. Por el homicidio, que ocurrió en la madrugada del domingo, hay dos sospechosos detenidos y a disposición de la fiscal Agustina Eiris del Ministerio Público de la Acusación.

La víctima fue identificada como Lucas Martin Cicarelli, quien practicaba parkour, tenía seis hermanos y tres hijos, de 5, 8 y 12 años, según relataron sus familiares. Después de trabajar fue con su novia —que a su vez era compañera de empleo— a tomar “un jugo de frutas y a comer pepas, sus galletitas preferidas”, de acuerdo a declaraciones que brindó Valther, padre del joven, en Canal 3.

Teniendo en cuenta los relatos del Ministerio Público de la Acusación, la pareja se ubicó cerca del río, cuando dos delincuentes los atacaron. Uno de los delincuentes le apuntó con un revólver y le robó la mochila y el celular a la joven de 18 años, que logró escapar corriendo, mientras Lucas forcejeaba con el otro asaltante, quien finalmente lo arrojó al vacío.

Agentes de la Brigada Motorizada detuvieron a Andrés Rodrigo F. (38) a unos 100 metros del lugar del homicidio, con los elementos robados de la joven. Fue trasladado de inmediato a la comisaría 2ª. Su cómplice, Pedro I. (33), fue arrestado este lunes al mediodía en la zona de Avellaneda y Cisnero, en el oeste de Rosario, durante un operativo de la División de Homicidios de la Policía de Investigaciones.

Lucas Martin Cicarelli

“Lucas se abalanzó sobre uno para que su novia pudiera correr y pedir ayuda. Y me lo tiraron por el barranco”, declaró Zulma, madre de la víctima, que pidió colaboración para juntar fondos para poder velarlo. “No lo pude abrazar y necesito eso, darle el último adiós”, concluyó.

Uno de los hermanos agregó: “Lo tiró por un barranco por un celular, lo que podrían tener en la cartera o en la mochila. Imaginate la basura que tenés que ser para cagarte en la vida de otra persona. Lo tiraron por dos mangos que los podrían haber hecho trabajando”.

En los próximos días se realizará la audiencia imputativa en el Centro de Justicia Penal, con fecha y horario a confirmar.

